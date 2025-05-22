仁愛堂「醫者仁心」贈醫施藥5年服務3萬人次　助基層弱勢抗疫紓困

新冠病毒活躍度上升，流感及其他呼吸道病毒等亦在社區肆虐，多重病毒威脅市民健康。在醫療需求持續高企之際，仁愛堂「醫者仁心」贈醫施藥計劃猶如及時甘霖，持續為基層及弱勢人士提供適切中醫醫療支援。這項深具社會意義的計劃，既減輕公營醫療系統的負擔，亦有助提升社區整體防疫能力。



仁愛堂繼續連結不同社區夥伴，今年4月完成派發近2,000張「醫者仁心」贈醫施藥中醫醫療現金券。（仁愛堂提供）

派中醫醫療現金券 減輕基層醫療負擔

仁愛堂繼續連結不同社區夥伴，今年4月完成派發近2,000張「醫者仁心」贈醫施藥中醫醫療現金券，夥伴包括香港單親協會、香港唐氏綜合症協會、路德會石硤尾失明者中心、銀杏館、醫護行者、家福會深水埗(西)綜合家庭服務中心等，透過有心機構向基層及弱勢人士，派發「醫者仁心」贈醫施藥中醫醫療現金券，鼓勵特定群組透過中醫藥改善體質、提升免疫力，從而減輕醫療負擔。持券者可前往仁愛堂的自資中醫中心及全線流動中醫醫療車享用質優價廉的中醫服務。

自2020年開展以來至2025年3月底，「醫者仁心」贈醫施藥計劃錄得逾30,000人次受惠。

「醫者仁心」贈醫施藥計劃連結不同社企及合作組織，向有需要人士提供適切中醫支援。（仁愛堂提供）

擴闊受惠層面至基層學生及其家庭成員

為進一步擴闊受惠層面，並推廣「親子中醫」，鼓勵親子共養生，本年度更首次向仁愛堂轄下學校，包括：仁愛堂劉皇發夫人小學、仁愛堂田家炳小學、仁愛堂田家炳中學，以及仁愛堂陳黃淑芳紀念中學，向領取全額書簿津貼的學生派發兩張「醫者仁心」贈醫施藥中醫醫療現金券，讓他們及家人都可以享用本堂的中醫服務，改善體質。

計劃暖心細節 帶來實質體貼援助

「醫者仁心」贈醫施藥計劃於2020年開始，計劃內容是透過仁愛堂的合作企業或機構伙伴、轄下服務單位等，向特定人士派發「醫者仁心」贈醫施藥中醫醫療現金券。求診人士可憑券到仁愛堂的自資中醫中心及所有流動醫療車享用質優價廉的中醫服務。本著「助弱保康」的宗旨，受惠人士主要為香港的弱勢社群，包括單親家庭、視障人士、劏房戶、獨居長者或雙老（兩名長者共同生活）以及待業人士等。由於受惠人士只會在付費時使用中醫現金券，免除求診時經歷申請、輪候審批等繁複又容易令人尷尬的程序，他們便可更有尊嚴地享用醫療福利。

請捐款支持仁愛堂「醫者仁心」贈醫施藥計劃