台女網紅突於「觀眾席上脫衣」惹爭議　粉絲也不幫：可能有小朋友

台灣中職味全龍近日在主場台北大巨蛋與中信兄弟之戰，場邊觀眾息意外出現「嬌」點！



一位名為「映辰」的女網紅竟無視別人直接在場內脫掉上衣，露出性感胸罩與呼之欲出的雙峰，換上味全龍球衣加油，影片一出引來許多人正反面批評。

台灣女網紅映辰於觀眾席脫掉上衣，一度只剩下性感胸圍，引來不少批評。（IG@ruan.c__）

台灣女網紅映辰於觀眾席脫掉上衣，一度只剩下性感胸圍，引來不少批評。（IG@ruan.c__）

已非首次「戶外露出」 點圖放大瀏覽當時情況及更多映辰社交平台上的照片：

+ 32

映辰貼文寫道：「興奮到全身發燙。」伴隨著大巨蛋場邊播報「祝您有一場美好的體驗」時，映辰嘴裡雖說「很害羞欸，直接弄掉哦，真的假的」，不過她還是把上衣脫掉，僅剩下白色胸罩露出渾圓雙峰，而附近男球迷則是害羞地偷偷看著她。

其實映辰身為健身模特兒，擁有健美的肌肉線條，IG追蹤人數近10萬，去年她就曾穿著清涼現身棒球場與籃球場，吸引許多目光。

對於映辰大膽換衣的舉動，許多網友紛紛回應：

「身為球迷實在不希望棒球場被染黃」

「雖然我很喜歡，但妳沒想到現場會有小朋友嗎？」

「這值得一個諾貝爾和平獎」

「大巨蛋還熱啊」

「原來也是龍迷」

「原來偷看的時候這麼明顯」



【延伸閱讀】棒球賽直播「不科學身材女球迷」爆紅 無數人跪求IG 本尊終現身

【延伸閱讀】棒球賽直播「不科學身材女球迷」爆紅 無數人跪求IG 本尊終現身

最近兄弟隊和桃猿隊的比賽中，導播意外地捕捉了一位仙氣十足、身材姣好的兄弟女球迷，讓不少人跪求身份和IG。（IG@arieachen）

最近兄弟隊和桃猿隊的比賽中，導播意外地捕捉了一位仙氣十足、身材姣好的兄弟女球迷，讓不少人跪求身份和IG。（IG@arieachen）

身份與IG辣照同曝光 點圖放大看更多女主角Ariea的照片：

+ 27

映辰自己則是回覆說：

哪裡被染黃？你要不要多去看看時尚雜誌&國外名人呢，現在很多穿搭裡面都直接穿法式內衣耶。

也有不少支持者表示：

「少管閒事」

「我覺得大家對女人的內衣想的太私密了」

「老哥，觀念要跟上時代」

「希望之後去味全龍主場還能看到你」



【同場加映】瘋傳絕色女球迷「掀衣露乳慶祝」 多個色情網站尋人爭簽做AV女優

【同場加映】瘋傳絕色女球迷「掀衣露乳慶祝」 多個色情網站尋人爭簽做AV女優（Twitter@TheFleshGordon）

點圖放大瀏覽：

+ 8

延伸閱讀：

一年要繳472萬房屋稅！喬丹芝加哥豪宅「賣了12年」 總算找到人接手

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】