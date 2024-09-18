台女網紅突於「觀眾席上脫衣」惹爭議　粉絲也不幫：可能有小朋友

撰文：中天新聞網
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台灣中職味全龍近日在主場台北大巨蛋與中信兄弟之戰，場邊觀眾息意外出現「嬌」點！

一位名為「映辰」的女網紅竟無視別人直接在場內脫掉上衣，露出性感胸罩與呼之欲出的雙峰，換上味全龍球衣加油，影片一出引來許多人正反面批評。

台灣女網紅映辰於觀眾席脫掉上衣，一度只剩下性感胸圍，引來不少批評。（IG@ruan.c__）
台灣女網紅映辰於觀眾席脫掉上衣，一度只剩下性感胸圍，引來不少批評。（IG@ruan.c__）

已非首次「戶外露出」　點圖放大瀏覽當時情況及更多映辰社交平台上的照片：

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映辰貼文寫道：「興奮到全身發燙。」伴隨著大巨蛋場邊播報「祝您有一場美好的體驗」時，映辰嘴裡雖說「很害羞欸，直接弄掉哦，真的假的」，不過她還是把上衣脫掉，僅剩下白色胸罩露出渾圓雙峰，而附近男球迷則是害羞地偷偷看著她。

其實映辰身為健身模特兒，擁有健美的肌肉線條，IG追蹤人數近10萬，去年她就曾穿著清涼現身棒球場與籃球場，吸引許多目光。

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對於映辰大膽換衣的舉動，許多網友紛紛回應：

「身為球迷實在不希望棒球場被染黃」
「雖然我很喜歡，但妳沒想到現場會有小朋友嗎？」
「這值得一個諾貝爾和平獎」
「大巨蛋還熱啊」
「原來也是龍迷」
「原來偷看的時候這麼明顯」

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最近兄弟隊和桃猿隊的比賽中，導播意外地捕捉了一位仙氣十足、身材姣好的兄弟女球迷，讓不少人跪求身份和IG。（IG@arieachen）
最近兄弟隊和桃猿隊的比賽中，導播意外地捕捉了一位仙氣十足、身材姣好的兄弟女球迷，讓不少人跪求身份和IG。（IG@arieachen）

身份與IG辣照同曝光　點圖放大看更多女主角Ariea的照片：

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映辰自己則是回覆說：

哪裡被染黃？你要不要多去看看時尚雜誌&國外名人呢，現在很多穿搭裡面都直接穿法式內衣耶。

也有不少支持者表示：

「少管閒事」
「我覺得大家對女人的內衣想的太私密了」
「老哥，觀念要跟上時代」
「希望之後去味全龍主場還能看到你」

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