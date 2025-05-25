美女營養師教你壯陽！生蠔韭菜枸杞真的有效？提升機能還要靠這些

台灣營養師高敏敏直言，「坊間流傳許多壯陽秘方其實不可靠」，不過，科學實證的營養素確實能幫助提升男性生理機能。



其中韭菜、生蠔與枸杞等三種食材，不僅能讓人更有活力，對男性機能更有加分效果。

營養師高敏敏拍片分享科學實證有壯陽功效的食材（Facebook@高敏敏）

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營養師高敏敏在臉書粉專表示，韭菜含有豐富的鋅，能促進男性生殖健康，其特殊氣味來自硫化丙烯，這種揮發性精油具有刺激血液循環的功效。她指出，氣味越濃的韭菜效果越好，但需注意陰虛火旺、臉常紅熱，及手腳冰冷的人不宜多食用。

在海鮮方面，生蠔不僅富含鋅質，還含有氨基酸，能有效提高男性荷爾蒙水平。而枸杞則被譽為天然的補腎聖品，現代研究證實它確實能提升精力、對抗疲勞，其中的鈣、鐵、氨基酸成分，能有效提升睪固酮含量。

台灣中醫藥研究院指出，枸杞在現代醫學應用上，不僅具有降血壓的功效，還能補腎、養肝、潤肺和明目。

不過，高敏敏也提醒，想要提升男性機能，單靠飲食是不夠的，均衡的飲食搭配規律運動，才是維持健康的關鍵。

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