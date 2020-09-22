健康百科｜壯陽藥咪亂食　同呢種藥一齊食隨時致命　仲要無助勃起

亂服壯陽藥，當心可能要了你的命。在投顧公司當經理的小陳，因為經常熬夜，導致體力變差，小弟弟硬不起來被女友嘲笑退步，一氣之下透過在大陸經商的客戶取得俗稱「孟加拉虎王」的壯陽藥，原本想好好藉此好好扳回一城，沒想到服用後感覺心臟不適，根本無法行房。後來就醫才得知，壯陽藥含刺激心血管擴張的西地那非（編按：或譯「昔多芬」，即Sildenafil，商業用名「Viagra」，港俗稱「偉哥」），和自己原本服用的心絞痛藥物產生交互作用，差點要了他的命。

收治小陳的台灣中醫師楊永榮表示，西醫壯陽藥常用成分西地那非（Sildenafil），能放鬆及擴張肺部的血管，使血液更容易流動，原本是用來治療治療肺動脈高壓（Pulmonary hypertension），後來發現可改善勃起功能障礙，也被拿來當作壯陽藥使用，但千萬不可與其他心血管藥物併用。

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醫師指出，患者平常有抽煙習慣，加上經常加班熬夜，1年前因為身體不適而就醫，確診為罹患心絞痛及高血壓，開始用藥控制。但患者自訴由於平日工作忙碌，沒有規律用藥，日前又因為服用大陸買來的壯陽藥差點釀出人命，於是轉而尋求中醫治療，經過2周的調養，勃起不佳的情形已明顯改善，重拾美滿性生活。

中醫學理認為，勃起不佳主要原因在於情緒壓力、煩惱過度而耗損心脾，導致陰虛火旺及肝氣鬱結、氣虛無力引起。中醫對勃起功能障礙有深入的研究，臨床上最起碼發現有6種不一樣的原因，必須對症下藥，才能從根本治療。

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楊永榮分析，血虛型的病人要補血活血；氣虛、腎陽虛損型的病人要補氣壯陽補腎；溼熱下注型的病人要先清熱除溼，疏通陰莖海綿體內的溼氣；血瘀外傷型的病人要排除瘀血；肝氣鬱結的病人要疏通肝脈，解除肝經鬱滯，使通氣行血。

中醫針對不同原因，採用不同藥物治療，才能使陰莖海綿體內的血流暢通，達到對症治療的目的，同時又能調理身體。若患者合併有其他健康問題，也能同步調理，並非只是頭痛醫頭，腳痛醫腳的單向治療。

醫學研究已證實，長期吸煙、三高患者、肥胖、以及長期熬夜、生活壓力、緊張焦慮，都是罹患性功能障礙的高風險群。有這方面生活問題的男性朋友，應積極維持正常作息，做好健康管理，以免身體健康問題進一步影響性表現。

楊永榮提醒，中醫改善勃起功能障礙效果顯著，除按時用藥外，患者平日飲食可多攝取加強性腺功能的食物如牡蠣、韭菜、核桃、羊肉等，以及有利維護血管健康食物如新鮮蔬菜、豆類、根莖類及粗糙飲食（糙米、全麥、各種穀類）等，透過食療保養達到預防功效。

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