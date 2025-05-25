香港遊4日太趕？台網民大推一國家成旅遊首選：食物環境都很棒

「待在台灣有點可惜！」一名台灣網民表示，今年年終領得多，想帶爸媽出遊，加上姊姊一起同行，一家人難得同時休假4天，因此在「本地遊」與「外國旅遊」之間陷入天人交戰。原PO認為，近一點去香港玩4天怕太趕，反觀本地遊時間彈性又方便，因此求問大家看法？文章曝光後，一票人秒推：「沖繩4天可以啊！」



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一名台灣網民表示，今年年終領得比較多，想犒賞爸媽、姊姊出遊，但大家只能擠出4天空檔，現在則是要決定該本地遊還是去外國玩，爸媽認為都可以，因此就剩姊弟倆來做最後抉擇。

原PO提到，爸媽僅有一次新加坡經驗，因此他希望能去外國體驗不同國家的文化，近一點的地方就是香港，但又怕只玩4天不夠，是否會太趕呢？

至於台灣本土遊的部份，爸媽從沒去過離島，因此澎湖成了他們的口袋名單之一；若擔心氣候太熱，也可以轉往阿里山、日月潭，且可住高級酒店好好放鬆休息。

儘管本地遊時間彈性、交通簡便，安排起來也不費心力，但原PO還是猶豫不已，「難得大家都有空的時間，待在台灣有點可惜」，因此求問過來人建議。

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底下台灣網民熱議：

「選台灣本地遊真的是去被騙的」

「才4天要到外國不要累死，選台灣郊區」

「澎湖4天剛好欸，我覺得日本太短」

「日月潭涵碧樓一定要體驗一下」

「香港不去迪士尼四天很夠玩」

「澎湖花火節4天夠了」。



一票網民認為能去外國當然是去外國，且最推沖繩旅遊：

「沖繩4天可以啊」

「沖繩吧，香港有點無聊」

「沖繩或福岡+1,飛機時間比去南部還快，1小時就到了」

「沖繩可以考慮！很近、省時、食物棒、環境好、類墾丁」

「可以去沖繩呀，但要自己開車才能玩比較多點」

「我常常3天2夜就去日本或是中國散步吃飯」。



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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】