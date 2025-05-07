恐怖！搭印度火車呼吸道嚴重感染 美國旅遊達人：如在屍體中呼吸
撰文：TVBS新聞網
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美國旅遊達人馬多克（Nick Maddock）近日在社群講述自己前往印度、搭乘臥鋪火車的恐怖經歷。
他透露在經過15小時的車程後自己罹患嚴重呼吸道感染，還曬出自己在醫院戴著氧氣面罩、接受治療的影片，以「在屍體中呼吸」、「肺部快烤焦」來形容車內糟糕的環境。
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《NDTV》報道，馬多克在Instagram的影片中寫道：
聽著，我愛印度，這裡的人民熱情慷慨、景色秀麗，歷史悠久且神聖，但與此同時，我也承認，從瓦拉納西搭乘15小時的臥鋪火車到新賈爾派古里，是我6年旅行經歷中「最噁心的事情之一」。
馬多克後來曬出自己在不丹的1家醫院接受治療的影片，他表示：
3天後，我在不丹被診斷出患有嚴重的呼吸道感染，我現在的情況有所好轉，但完全康復的道路仍將很漫長。
此外，馬多克還分享1段臥鋪火車上洗手間的畫面，只見車廂內髒亂不堪、環境惡劣。
據悉，起初馬多克還形容自己的肺部患病與「在屍體中呼吸」有所關聯，但隨後將此措辭刪除、改口稱自己不確定肺部感染是源自15小時的火車之旅，還是在瓦拉納西吸入含特殊氣體的空氣，並透露自己的肺部「像被烤焦了」。
馬多克的影片很快就在Instagram上引起討論。雖然有些人表示同情，但也有許多人指責他在貶低印度。有人表示：
大多數遊客去了亞洲各國最貧窮、最糟糕的地區，然後宣稱整個國家都是那樣，這是因為這些遊客沒有經濟能力去富裕地區，然後只會抱怨。
還有網友質疑「想要出名？去印度就毀謗印度吧！」。但馬多克強調自己並非針對印度，而是針對單一旅程的經驗，他還表示「要求清理火車地板上的垃圾太過分了嗎？」，並稱「這令人驚訝，因為印度人民非常友善、熱情和好客，我會盡量不讓惡意留言改變我的正面看法」。
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