恐怖！搭印度火車呼吸道嚴重感染　美國旅遊達人：如在屍體中呼吸

美國旅遊達人馬多克（Nick Maddock）近日在社群講述自己前往印度、搭乘臥鋪火車的恐怖經歷。



他透露在經過15小時的車程後自己罹患嚴重呼吸道感染，還曬出自己在醫院戴著氧氣面罩、接受治療的影片，以「在屍體中呼吸」、「肺部快烤焦」來形容車內糟糕的環境。

美國旅遊達人馬多克聲稱在印度搭乘臥鋪火車後罹患嚴重呼吸道感染。（IG@nickmaddockglobal）

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《NDTV》報道，馬多克在Instagram的影片中寫道：

聽著，我愛印度，這裡的人民熱情慷慨、景色​​秀麗，歷史悠久且神聖，但與此同時，我也承認，從瓦拉納西搭乘15小時的臥鋪火車到新賈爾派古里，是我6年旅行經歷中「最噁心的事情之一」。

馬多克後來曬出自己在不丹的1家醫院接受治療的影片，他表示：

3天後，我在不丹被診斷出患有嚴重的呼吸道感染，我現在的情況有所好轉，但完全康復的道路仍將很漫長。

此外，馬多克還分享1段臥鋪火車上洗手間的畫面，只見車廂內髒亂不堪、環境惡劣。

據悉，起初馬多克還形容自己的肺部患病與「在屍體中呼吸」有所關聯，但隨後將此措辭刪除、改口稱自己不確定肺部感染是源自15小時的火車之旅，還是在瓦拉納西吸入含特殊氣體的空氣，並透露自己的肺部「像被烤焦了」。

馬多克的影片很快就在Instagram上引起討論。雖然有些人表示同情，但也有許多人指責他在貶低印度。有人表示：

大多數遊客去了亞洲各國最貧窮、最糟糕的地區，然後宣稱整個國家都是那樣，這是因為這些遊客沒有經濟能力去富裕地區，然後只會抱怨。

還有網友質疑「想要出名？去印度就毀謗印度吧！」。但馬多克強調自己並非針對印度，而是針對單一旅程的經驗，他還表示「要求清理火車地板上的垃圾太過分了嗎？」，並稱「這令人驚訝，因為印度人民非常友善、熱情和好客，我會盡量不讓惡意留言改變我的正面看法」。

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