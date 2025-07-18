港鐵港女公審後生仔不讓座其爸爸：心碎了　被揭驚人背景後續慘了

【港鐵／讓座】港鐵座位有限，讓座問題時有爭議。有港女於社交平台發相發文，公審乘搭港鐵時「年輕人」坐滿座位，無人讓座予其行動不便的爸爸，直斥「香港係幾時開始無讓位文化？睇到我心都碎了」。



然而港女「圍爐」不成，反被網民齊齊「炮轟」，「搭的士囉，情緒勒索人哋做咩呢？」、「人哋畀全費，冇必要要讓位出嚟」、「佢點知人哋無需要，後生唔代表冇病」。也有網民從社交媒體發現港女本身生活算富裕，揶揄「係行動唔方便就call車啦，一百幾十都慳，仲要XX啲外人，你自己不孝關人X事」、「起碼係中產生活嚟，佢唔係畀唔起，但係都要同人逼地鐵」。



面對網民「圍攻」，港女極速刪除帖文，惟網民已截圖繼續瘋傳指摘，「想了解下當初點解咁有自信出個post之後自己又要delete」。



港鐵座位有限，讓座問題時有爭議。（資料圖片）

「想請問大家，香港係幾時開始無讓位文化？每次帶爸爸搭地鐵都一肚火」。該港女早前於社交平台Threads發相發文，公審乘搭港鐵時，無「年輕人」讓座予其行動不便的爸爸，也沒有讓座予持拐杖的老婆婆，對此感到相當不滿，「爸爸行動不便企了幾個站終於有位坐，見到有婆婆攞住拐杖入車廂都無人肯讓位，睇到我心都碎了」。

港女公審後生仔女不讓座其爸爸：一肚火

該港女公審乘搭港鐵時，無「年輕人」讓座予其行動不便的爸爸，對此感到相當不滿。（Threads）

從相片見到，樓主爸爸當時坐在靠近玻璃座位上，玻璃另1邊有1名持拐杖老婆婆，以扶手借力站着。2人附近座位坐滿年輕乘客，都在低頭看手機，令樓主感嘆，「全部坐低都係年輕人，低頭玩手機……」。

網民圍攻港女批「情緒勒索」：唔好諗住老奉

網民看後未有支持樓主，反「鬧爆」樓主「情緒勒索」，「出聲求幫助好難咩，我相信你開得口實有人讓，而唔係人哋無讀到空氣然後去公審人」、「真心講句……如果真係有需要可以問聲，唔好諗住老奉。人哋畀全費冇必要讓位出嚟，仲要有啲由頭站搭到尾站」、「完全唔明有咩好公審，仲要心碎了？有錢咪畀埋阿婆搭的士囉，情緒勒索人哋做咩呢？俾人情勒我同樣都會心碎了」、「你點知人哋冇需要，後生唔代表冇病」、「我返工也很攰的，特別係啲特別日子，想有得坐，東鐵去頭等，地鐵坐的士，不要情緒（勒索）人哋」。

網民「鬧爆」樓主「情緒勒索」。（Threads）

揭港女背景斥不孝

也有網民從社交媒體發現港女本身生活算富裕，譏諷「咁孝順，搭的士啦，至少我會，出出入入車站都辛苦，就算我窮，唔係老闆」、「不孝女，出嚟乞位都唔搭的士，睇到咁唔孝順真係心都碎埋」、「係行動唔方便就call車啦，一百幾十都慳，仲要XX啲外人，你自己不孝關人X事」、「佢起碼係中產生活嚟，佢唔係畀唔起，但係都要同人逼地鐵」。

港女刪帖 被截圖瘋傳鬧爆

面對網民「圍攻」，港女極速刪除帖文，惟網民已截圖繼續瘋傳指摘，「留咗言唔夠一個鐘就刪咗post」、「想了解下當初點解咁有自信出個post之後自己又要delete」、「佢俾人鬧到del埋post，我只能話，你想要就問，唔好妄想全世界圍住你轉，仲喺度公審啲後生」。