港馬路不雅影片瘋傳！港男女駕駛中「餓狼式」激吻　關係反成焦點

【不雅影片】馬路駕駛須時刻留意路面情況勿分心！本港網絡瘋傳1段影片，指香港馬路上1部駕駛中的私家車內，有一對男女忘情激吻，作為司機的男方視線更完全離開路面，明顯分心。2人連環激吻約20秒才「分開」，再度開車。



影片引來網民熱議，有人笑言「好緊火」、「我淨係知你揸緊車成車都係葡萄啫」；也有網民批評2人行為不當，「車都未停定！一陣炒車累咗其他人呀！」、「揸車就專心啲啦」。另有不少網民關注該對男女關係，憂慮「睇嚟有兩個家庭面臨破碎」。



本港網絡瘋傳1段影片，指香港馬路上1部駕駛中的私家車內，有一對男女忘情激吻。(Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖)

馬路如虎口，駕駛要專心！有港男於5月26日（星期一）在Facebook群組「車cam L（香港群組）」發布該段1分鐘「車cam（行車記錄器）」影片，留言「等唔切返屋企」。

車未停定 男女車內忘情激吻

影片見到，當時天色已黑，樓主車輛在馬路上停車等候，後方有1輛白色「Mazda（萬事得／馬自達）」私家車駛至。由於街上昏暗，加上車內燈火通明，可清晰看到駕駛座及副駕駛座男女容貌及動作。

令人驚訝的是，當時車輛還在駕駛途中緩緩靠近前方車輛未停定，坐在副駕駛座的女方就移到中間位置，一把抓住男方下巴往自己靠近親吻，男方明顯受到影響。

當時車輛還在駕駛途中緩緩靠近前方車輛未停定，坐在副駕駛座的女方就移到中間位置，一把抓住男方下巴往自己靠近親吻。(Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖)

當時車輛還在駕駛途中緩緩靠近前方車輛未停定，坐在副駕駛座的女方就移到中間位置，一把抓住男方下巴往自己靠近親吻。(Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖)

當時車輛還在駕駛途中緩緩靠近前方車輛未停定，坐在副駕駛座的女方就移到中間位置，一把抓住男方下巴往自己靠近親吻。(Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖)

當時車輛還在駕駛途中緩緩靠近前方車輛未停定，坐在副駕駛座的女方就移到中間位置，一把抓住男方下巴往自己靠近親吻。(Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖)

直到車輛停定，男方的手即離開軚盤捉着女方的手，再扭頭「嘴對嘴」激吻，視線完全離開路面。旁邊2名騎單車男子注意到私家車上男女舉動，竊竊私語。

直到車輛停定，男方的手即離開軚盤捉着女方的手，再扭頭「嘴對嘴」激吻。(Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖)

男女車內連環激吻，旁若無人。(Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖)

男女車內連環激吻，旁若無人。(Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖)

該對男女連環忘情激吻約20秒才「分開」回神，之後開車沿路駕駛直至影片結束。

男女忘情激吻約20秒才「分開」回神。(Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖)

之後開車沿路駕駛直至影片結束。(Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖)

網民批危險：揸車就專心啲啦

網民看過影片議論紛紛，有人笑言「好緊火」、「單車友食花生食得好開心」，又揶揄樓主「我淨係知你揸緊車成車都係葡萄啫」、「真係多X事」、「打個茄輪喺自己部車裏面都有問題？」、「車震就話PO啫,，打幾個車輪有咩問題」、「塞車，又有乜所謂喎」。

不過也有網民批評2人行為不當，「車都未停定！一陣炒車累咗其他人呀！」、「揸車就專心啲啦，忍唔到就停埋一邊慢慢錫慢慢搞」、「唔好搞出人命」。

男女關係惹熱議

另有網民關注2人關係，「最怕佢哋唔係兩公婆」、「分分鐘係偷情」、「好哋哋一個家庭就咁俾你搞彎晒」、「睇嚟有兩個家庭面臨破碎」；但亦有網民認為不應胡亂猜測。