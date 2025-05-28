$330元買樓？地產舖廣告　元朗樓驚爆震撼價　網民笑：$500唔使找

香港樓價高企，不少人都難以負擔，惟最近有網民在社交平台分享影片，顯示1名男子在一地產代理舖門外，看到其中1張廣告竟大字寫明一高層單位「售$330元」，實用面積349呎，拍攝者直接拿出500元紙鈔在手上，笑言「我而家先知$500可以買樓……我聽日入去呢$500唔使找」，引來大批網民熱議。



片主在一地產代理舖門外，看到其中1張廣告竟大字寫明一高層單位「售$330元」。（Threads影片截圖）

地產賣樓廣告寫明「售330元」

影片被上傳於社交平台Threads，拍攝者在一地產代理舖門外，在多張明碼實價的賣樓及放租廣告之中，竟看到其中1張大字寫明「新基大廈」、「實用349呎」、「高層開揚等字眼」，而是讓片主震驚的是，價錢方面竟寫着「售$330元」。片主看後不禁直接拿出500元紙鈔，並說道「我而家先知$500可以買樓……平X到X咁，我聽日入去呢$500唔使找」。

網民：律師費貴過層樓

影片引來大批網民熱議，其中不少人笑言「一句賣咗就搞掂啦」、「我聽日都過嚟，我有600，我要2間」、「阿爺話佢以前都係$500一個月人工，佢都未買過$500層樓」、「我好你少少有1,000蚊，可以買到3間樓」、「一九四幾年個價來」、「即買，落廿蚊訂！」、「律師費仲貴過層樓」，也有網民稱只是職員打錯字，「萬變咗做元！」。