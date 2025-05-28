遭鉛筆戳到黑點留一輩子？大量網民曬多年前「戰績」熱議解決方法
撰文：聯合新聞網
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你的皮膚也有「黑點」嗎？一名台灣媽媽發文，稱她的女兒在補習班被同學用鉛筆戳到下巴，石墨卡在裡面，形成一顆黑點，雖然對方家長有馬上道歉，但也擔心黑點是否會一直存在，對此，一大班網民曬出自己的「童年黑點」，並透露黑點不會消失。
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一名台灣女網民在臉書社團《爆怨2公社》發文，表示她的女兒在上補習班時，被同學拿鉛筆誤戳下巴，石墨卡在皮膚裡面，變成一顆黑色的痣，對方家長晚上也有打電話道歉，隔幾天也拿禮盒給女兒，原PO也知道小孩不是故意的，並沒有打算責怪任何人。
原PO表示，但她很在意女兒下巴的「黑點」，老師們說黑色素會慢慢退，但經過了半個多月，石墨完全包覆在皮膚內，她很怕顏色會化開，對此詢問網民們的意見。
此文一出，不少網民貼出自己的童年黑點，並表示黑點不會消失：
「小學約1-2年級插到手，過了10幾年了還有」
「快30年了，還在」
「這不會消失，我的20幾年還在」
「手背這2點跟了我4X年了，跟別人說是被自動鉛筆插到的沒幾個人信」
「不會不見，小時候愛玩自己用到，快20年了還在」。
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也有網民建議可找醫美處理：
「不會完整不見，如果會，要非常久，直接詢問醫美處理可能會比較快」
「長大在意的話可以醫美雷射處理，我的大腿被小學一年級的男同學插進去鉛筆痕跡，到現在過了28年痕跡還在喔」
「應該要去醫美診所」
「這個可以去詢問有雷射機台的皮膚科」。
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