冷知識│文具暗藏神奇功能　原子筆芯最前端的不明液體原來咁用！

開罐
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求學階段鉛筆盒一定會擺滿各種原子筆，但其中除了墨水外，你一定也好奇，最前端的透明或黃色的液體到底是什麼呢？

每天都用的到的小物「原子筆」，你是否曾有打開來，並好奇裡面最前端的不明液體到底有何作用，日前有網友在PTT上發問，掀起一陣討論。

原子筆芯最前端不明液體的作用在台灣掀起一陣討論。（PTT）

原PO發文表示，發現自己的黑筆沒水，要買替換的筆芯來用，打開來發現墨水連接處的液體，好奇之下發文詢問廣大鄉民：

有熟知油性筆結構的鄉民解答嗎？它到底怎麼推著墨水前進的？

原子筆芯墨水連接處的液體暗藏「神奇功能」。（「DailyView網路溫度計」授權使用）

原子筆芯「顏色水」功能竟是…▼▼▼

而在先前也有人解析過，網友疑問的墨水末端液體學名是「鋰基酯」，業者通稱為「后塞油」，主要功能是隔絕空氣，避免墨水乾掉、倒流及蒸發，也能提供壓力推進墨水，延長筆芯使用壽命。

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載。】

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