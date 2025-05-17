韓國爆紅「獵奇零食」惹熱議 網民嘲誇張過榴槤薯片 本年度最怪
撰文：聯合新聞網
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為了創造話題吸引顧客，不少便利店會推出各種獵奇美食，像是台灣7-ELEVEN開賣芫荽口味Doritos、榴槤口味薯片等零食。一名台灣網友分享在全家便利店發現一款「意大利麵朱古力」，品嚐後榮登他今年吃到「最獵奇的食物」，開箱心得吸引不少人想嘗鮮。
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網友在臉書社團《全家便利商店 / 7-11 便利店新品&好物分享區》貼照發文，表示照片是全家的「意大利麵朱古力」，外觀是麵條形狀，可使用叉子食用，「味道是朱古力，口感也真的是意大利麵」。原PO表示食用完畢後榮登今年吃到的最獵奇食物：
「很適合跟辦公室同事一起分食，根本是吐槽系美食。」
貼文一出，網友紛紛留言「把包裝遮起來，我以為是大溪豆乾！」、「以為是蒟蒻乾」、「我以為最頂的就是樂事（Lay's）榴槤，結果一奇還有一奇奇」、「我第一眼以為是木耳」。也有人提問「這是熟食可以直接吃的嗎？還是是零食像點心麵那樣」，原PO則回覆：
「他是朱古力喔，跟糖果那些擺在一起。」
事實上這是今年韓國爆紅的便利店甜點，上市後就因為獨特的口感吸引許多甜食迷關注。
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