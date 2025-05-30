深水埗白衣男擋貨車　司機激動爆粗打人　網民：呢一巴付出沉重！

無論發生什麼事，「出手打人嗰下已經輸咗」！網上流傳影片，深水埗福榮街有貨車司機被1名白衣男擋在車頭，司機激動爆粗大罵，報警期間更出手打了白衣男臉部一巴。影片引來熱議，網民直指「呢一巴付出沉重！」、「打咗就一齊輸咗啦！」、「呢個年代周圍有cam，一出手就GG，工又冇埋，仲要俾人告」、「嗰一嘢好應聲」。



網上流傳影片，深水埗福榮街有貨車司機被1名白衣男擋在車頭。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

有網民於facebook群組「車cam L（香港群組）」以「口水大戰」為題分享1段3分半鐘影片，見到有1名穿白色上衣及拖鞋的男子站在貨車車頭，阻礙貨車前進，坐在車內、赤膊紋身司機大聲爆粗喝罵，白衣男打電話說「佢吹緊雞喎」，司機激動指「吹雞呀，嚟呀！……冇X郁呀你」。雙方靜了一陣子，司機報警，白衣男隨即被「辣㷫」，罵道「報警呀？X你老X」，白衣男走到車門旁時，司機一掌打在白衣男臉上，同時說「X你老X呀而家」。

深水埗貨車司機白衣男起爭執

司機打人後接續講電話報地址，白衣男問「你打到我呀，你知唔知你打到我呀？」，司機「寸嘴」說「唔知喎」，白衣男轉問在場途人，「你睇到？你都睇唔到呀？」，白衣男於是續指着司機說「你打我呀」，司機大罵「你唔好手指指呀同你講」。白衣男指「撞我呀」，他不甘處於下風，立即致電朋友，似是「吹雞」，「俾佢打瓜我呀，兄弟」，並向司機說「嚟緊啦」。

白衣男擋在貨車前，打電話說「佢吹緊雞喎」，司機激動指「吹雞呀，嚟呀！……冇X郁呀你」。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

白衣男走到車門旁時，司機一掌打在白衣男臉上，同時說「X你老X呀而家」。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

白衣男走到車門旁時，司機一掌打在白衣男臉上，同時說「X你老X呀而家」。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

白衣男被打後掩着臉。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

貨車司機激動爆粗打人

雙方爭持不下近3分鐘時，有1名黑衣男到場勸架，司機指出「佢（白衣男）有型呀嘛要，喂，我冇出聲冇做過嘢，睥X住我呀，乜嘢都冇講過」，白衣男繼續站在車頭挑釁說「車我呀！」。至影片結束時，未見有警察到場。

兩人繼續爭執，白衣男指「你打我呀」。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

白衣男致電朋友，似是「吹雞」，「俾佢打瓜我呀，兄弟」。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

雙方爭持不下近3分鐘時，有1名黑衣男到場勸架。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民：貨車佬郁手打人分分鐘已入罪

有網民留言聲稱在場目擊事件，並分享後續有警察到場，「白色衫話要吹雞，差佬嚟埋仲嘈，幾個散仔應該新做細細聲撳佢唔住，之後有另外資深可能沙展以上嚟就無嘈，後續無睇到走咗」。

有網民就指出，「成地口水濕晒」、「司機好好，對住電話入面嗰個會轉返斯文mode」、「最笨企喺車前面，入錯波你就玩完！」、「白衫佬很聰明不還手，貨車佬郁手打人，分分鐘已經入罪」、「如果長響咹幾下，佢會唔會繼續頂」。