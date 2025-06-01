你的洗澡時間是對的嗎？拆解早晚兩者差異　專家選早上洗澡為什麼

雖然大多數人每天都會洗澡，但究竟哪個時間點比較好則眾說紛紜。支持早上洗澡的人認為能提神醒腦、開啟清爽的一天；而晚上洗澡派則強調，洗完澡上床更能放鬆入睡，也比較衛生。不過近期一名微生物學家分享，其實早上洗澡才是王道。



雖然大多數人每天都會洗澡，但究竟哪個時間點比較好則眾說紛紜。（AI生成圖片）

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據《每日郵報》（Daily Mail）報導，費里斯頓（Primrose Freestone）是英國萊斯特大學（University of Leicester）的臨床微生物學資深講師。近期她在《對話》（The Conversation）撰文分析早晚洗澡的差異，並說自己是「日間洗澡派」。

洗澡的主要作用，是去除皮膚上的油脂、汗水與污垢，進而避免皮疹或感染，並減輕體味。白天活動過後，皮膚會累積大量汗水、油脂和髒污，這些都是細菌滋生的溫床，也很容易就留在床單上。

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晚上洗澡可以把這些「外帶髒污」洗掉，不讓床單遭殃。但費里斯頓表示，晚上洗澡還不夠：「就算睡前洗得乾乾淨淨，人在睡覺時還是會流汗。身體表面的微生物會以汗水為養分繁殖。」不只如此，睡覺過程中，人體還會不斷脫落皮膚角質。這些代謝物是塵蟎最愛的食物來源，要是床單沒有定期清洗，就很容易引發過敏，甚至加重氣喘症狀。

費里斯頓表示，雖然沒有硬性規定，但她認為早上洗澡不只能沖掉夜間產生的皮屑和汗水，也較不容易產生體味。她提醒，不論決定什麼時間洗澡，最重要的是至少一周洗一次床單和枕套；因為床鋪整潔與否，才是真正的健康之道，也能讓人有更好的睡眠。

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