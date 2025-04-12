盤點娛圈3大最臭男神　畢彼特為環保抗拒洗澡「他」一個月不洗頭

荷李活男神畢彼特（Brad Pitt）、艾斯頓吉查（Ashton Kutcher）還有羅拔柏迪臣（Robert Pattinson），高顏值又有男人味，全球粉絲無數，其實他們有一個共同點，竟都是「臭氣沖天」的髒鬼。三人都不愛洗澡，衛生習慣極差，艾斯頓吉查只洗胯下和腋下，羅拔柏迪臣可以頂著油頭一個月。



畢彼特可以好幾天都不洗澡。（《殺手列車》劇照）

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根據「每日郵報」報導，畢彼特可以好幾天都不洗澡，他的室友曾透露，年輕時大家擠在一起住，有天突發奇想比「誰能不洗澡最久」，其他人第3天就受不了認輸，但畢彼特卻依舊老神在在，不管比賽幾次他永遠可以拿到冠軍。據悉畢彼特認為使用肥皂還有沐浴乳會造成地球污染，所以他很抗拒洗澡，有時候噴了香水就出門，曾經跟他拍戲的搭檔，就因受不了他的體味，還尷尬地麻煩他用濕紙巾擦拭一下身體，「因為他的味道就像是一條臭狗」。

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艾斯頓吉查也是不愛洗澡一派，連他的孩子也一併適用他的「不用肥皂」洗澡法。他認為只有身體上有污垢時才真的需要清洗，而且用了肥皂皮膚用變乾，還是天然的最好，因為他每天最多就是洗腋下和胯下，其他什麼都不洗。他的愛妻美娜古妮絲（Mila Kunis）也認同老公的做法，因為出身烏克蘭的她，從小家裡沒資源根本無法洗澡，所以就算他們現在已經升格當爸媽，也不會每天幫孩子洗澡，全家都是「髒了再洗」。

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羅拔柏迪臣以《哈利波特》（Harry Potter）、《吸血新世紀》（Twilight）晉升男神，最近更演出《米奇17》（Mickey 17）的社畜展現精湛演技。他私下卻是邋遢到極點，不愛洗澡和洗頭，最長紀錄可以超過1個月都不洗頭，頂著油頭到處趴趴走。他曾說：「我不打掃房間，因為我不在乎。我的公寓是用來睡覺的，我的頭髮是用來，你知道的，長在我腦袋上的。我才不管頭髮乾不乾淨。」也因此劇組化妝師都要忍受他強烈地油頭味，替他做出完美的造型。

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