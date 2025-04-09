浴室是我們每天都會使用的地方，由於濕氣重，很容易滋生霉菌和水垢。



但很多人都沒有足夠的時間經常清潔浴室，而根據日媒《39mag》報道，有家事達人分享了3個日常生活必備的好習慣，就算時間不多，也能輕鬆維持浴室乾淨。

洗澡後勿長開浴室門窗！濕氣反散不掉霉菌激增 日專家列常犯錯誤（01製圖）

洗澡後把門完全打開反讓濕氣散不掉 點圖放大看更多日本專家的浴室防霉建議：

+ 11

1. 不要將洗頭水等瓶子直接放置地上

很多人習慣將洗頭水、沐浴露等瓶子直接放在浴室的架子或地板上，但這樣做會使水分容易積聚在瓶底，造成地板黏滑和霉菌滋生。

建議可以將它們掛在毛巾架上，或者用磁鐵將瓶子懸掛在牆上，保持瓶子不接觸水源。市面上還有一些可以將補充包固定，並懸浮起來的設計，以減少清潔瓶底的麻煩，以及頻繁補充的時間。

2. 正確使用抽氣扇

為了防止浴室發霉，良好的通風非常重要。每次洗澡結束後，最好至少保持抽氣扇運行2到3小時。然而，很多人習慣在開啟抽氣扇的同時將窗戶或門完全打開，其實這樣做是錯誤的，因為會讓外面的空氣直接進入，造成浴室內的濕氣無法有效排出。

浴室門下方通常會有通風口，正確的方法是保持浴室門關閉，開啟抽氣扇，讓空氣在浴室內循環；但若沒有通風口，則可以稍微開一點門，幫助空氣流通。

3. 洗澡後簡單沖洗周圍

每次洗澡結束後，建議用淋浴快速沖洗浴室的牆面和地板，可以沖掉洗頭水、沐浴露的泡沫和皮脂，若沒有沖洗的習慣，乾燥後容易形成難以清除的污漬。

只需簡單沖洗，能有效減少污垢的積聚，也減少了後續的清潔工作，並且減少蒸氣帶來的濕氣，從而預防霉菌滋生。

【延伸閱讀】天花板潮濕發霉怎清潔？1好物不用刷根除陳年黑斑 5分鐘乾淨如新（點圖放大閱讀）：

+ 15

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：洗完澡別馬上打開浴室門窗！專家曝3NG習慣「濕氣散不掉霉菌暴增」，多數人都做錯】