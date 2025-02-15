Threads｜脆友揭月經期洗澡1大困擾　引起一眾女網友共鳴：超麻煩

女生每逢生理期，總會帶來種種的「不方便」，除了要長時間忍受腹部的悶痛之外，更必須提心吊膽以防經血外漏。有一名女網友在社群平台上提到生理期洗澡時，時常漏接血液，引來其他女網友的共鳴，也掀起一陣討論。



原PO在Threads上發文，提到女生每逢生理期時，洗完澡要穿衣服時總是要和經血「較量」，「看是我先穿好衣服還是你先流下來。」貼文曝光後，不少女性網友都對內容產生共鳴，紛紛留言表示，「超麻煩」、「有夠真實」，也相互討論解決方法。

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有人會在洗澡前就將衛生棉準備好，「我會先貼新的一片在內褲上再開始洗澡，洗完之後坐在馬桶上用毛巾擦乾身體後，立刻穿上內褲」；也有人選擇直接穿著「安睡褲」，既方便睡覺時也不容易側漏，「我喜歡用安睡褲，洗完澡直接穿上就好了」，還有人會先夾一張衛生紙，以防經血流到大腿上。

不過，也有其他女網友推薦用衛生棉條，方便又能有效避免漏出的困擾，「自從改用棉條後，我的勝率大增」對此，有過來人建議，若要使用棉條，不如嘗試看看近期流行的月亮杯、月亮碟片，環保之餘（重複利用）還能夠省錢，「直接站在淋浴間洗完自己，再將月亮碟片塞進去就好，非常方便」。

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「月亮杯（又稱月經杯）」是一種可以重複使用的女性衛生用品，通常由醫療級矽膠或橡膠製成。只要將月亮杯插入陰道，使其形成真空密封狀態，收集流下的經血，使用後仔細消毒清潔，便能持續使用多年。使用月亮杯不僅能夠省錢，還能阻擋異味產生，更能在生理期期間自由進行水上活動，非常方便實用。

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