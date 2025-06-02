譚仔姐姐「地拖拖手推車」！食客：救命呀想嘔　譚仔這樣回應

餐廳食店用地拖拖地板以外地方的事件層出不窮！有食客近日於譚仔雲南米線旺角東MOKO新世紀廣場分店用餐時，目睹有職員竟然用地拖拖疑似「送餐車」，大呻「救命呀，想嘔」。



事件引來熱議，有網民指出「我發覺而家啲食肆好興係咁喎，啲阿姐真係懶得就懶」、「一棍走天涯系列」、「拎塊布抹真係咁難？」、「以前衰極都係用返條千年洗碗布抹」、「以前返餐廳夠膽咁做一定俾經理鏟上天花板」。



譚仔雲南米線回覆《香港01》查詢稱，涉事推車僅用於運送廚餘垃圾，不涉及食物或餐具，但指涉事「實習生」清潔方式不符合公司指引，已對其作出嚴厲警告及再次安排培訓，亦已徹底清潔推車。



有食客近日於譚仔雲南米線旺角東MOKO新世紀廣場分店用餐時，目睹有職員竟然用地拖拖疑似「送餐車」。（Threads圖片）

該食客於Threads發文上載兩張照片，可見他正於譚仔雲南米線店內用餐，但眼前竟然有職員用地拖拖手推車，抹完下層再抹上層，讓人瞬間食欲全無。

譚仔姐姐用地拖拖手推車

食客於帖文大呼，「有冇人話畀我聽睇緊啲咩，我唔介意又平又污糟，但係可唔可以唔好喺我面前拖完地再拖落去平時送餐車度，救命呀想嘔」。

有食客近日於譚仔雲南米線旺角東MOKO新世紀廣場分店用餐時，目睹有職員竟然用地拖拖疑似「送餐車」。（Threads圖片）

網民斥：點解零衛生意識？

網民紛紛留言批評，「就係懶囉，貪方便」、「明明隔住支棍勁難出力」、「佢心諗又唔係佢食」、「雖然媽媽成日都教我餐廳嘅乾淨程度就係眼不見為乾淨，但係親眼目睹，真係好想嘔」、「咩事，點解佢哋好似零衛生意識？我係你就即唔食，再叫個經理出嚟問咩事」、「雖然只係一份侍應工作，但做嘢將心比己啦」、「其實食客食緊嘢就唔好清潔啦，一係聞到清潔劑溝食物味，一係佢掃地驚食埋啲塵」。

網民分享清潔工各種惡心清潔行為

不少網民更分享在醫院、餐廳、公廁等，目擊清潔工的惡心清潔行為，「我10年前喺香港嘅政府醫院住過一個月，佢哋啲阿嬸會用地拖先拖地，再用地拖拖抹全層病人坐嘅梳化」、「我去母嬰健康院都係見佢哋拎地拖拖埋凳，講緊都係呢一兩年嘅事」、「之前出去食飯都見過有個阿姐拖完地板啲尿之後拖返個廁板，仲要係我望住佢都咁做，嚇呆咗」、「好多清潔工都係咁，以前見過公廁阿姐攞個馬桶刷撩完馬桶再刷個廁所板，佢哋為求自己方便」。

譚仔雲南米線回覆《香港01》查詢時表示，經初步調查，確認涉事的推車僅用於運送廚餘垃圾，並不涉及食物或餐具。（非涉事分店／資料圖片）

譚仔雲南米線：涉事推車僅用於運送廚餘垃圾

譚仔雲南米線回覆《香港01》查詢表示，對分店清潔作業流程及衛生水平設有嚴格標準，經初步調查，確認涉事推車僅用於運送廚餘垃圾，並不涉及食物或餐具。

不過譚仔雲南米線指出，該「兼職實習生」清潔方式不符合公司指引，譚仔對此深表歉意，已立即徹底清潔該分店相關推車，並對涉事兼職實習生作出嚴厲警告及再次安排培訓。譚仔續說，將進一步加強各分店衛生巡查及前線員工培訓，避免同類事件發生。