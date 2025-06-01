日本網美右手沒手指！曾求職面試連續40次被拒　揭對方Mean爆評語

日本網美室井望美，外型甜美，經常在社群分享出去玩、化妝等美照，但她最不一樣的是她的右手是完全沒有任何手指，就像一團肉球。



她說：

即使右手沒有任何手指，我在日常生活中也幾乎沒有什麼困擾。我可以自己做飯、洗衣，還能像同齡女性一樣享受美甲和造型。

日本網美室井望美（IG@guuuu_non）

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現年28歲的室井望美，絲毫不隱瞞自己的殘疾，在社群媒體上積極分享自己身為障礙者的經歷。她患有先天性四肢障礙，右手五指完全未發育，也就是所謂的「右手五指缺損」。她表示：

先天性四肢障礙是指從出生時就有手腳異常的狀況。有的人像我一樣缺少手指，也有人會有多出來的手指，稱為多指症。

她補充，其他還有如指頭連在一起的「合指症」或手指固定彎曲的「屈指症」等多樣症狀。

室井望美一直都很樂觀開朗，但首次感受到所謂「社會歧視」是在大學時期找打工的經歷中。

我也想和同齡人一樣，在時髦的咖啡店或居酒屋做服務業。可是一旦在面試中提到右手的狀況，對方常說「這裡不適合你」，甚至是「你不能出現在顧客面前」，我面試了40家店鋪但一直被拒絕。

她說：「在還沒嘗試之前就被說『你做不到吧？』，這種預設立場真的讓人難過。不過，能在成為社會人之前就體會到現實的殘酷，現在想來也算是一種寶貴的經驗。」最後，願意錄用她的是某大型連鎖超市。室井表示，是因為店長的理解與接納讓她感受到救贖。

我負責商品補貨等工作。不過也開始意識到，照這樣下去，未來求職時恐怕也會遭遇同樣困難，於是我思考，有沒有一個行業從一開始就對障礙者抱持理解？社福界人手短缺，也本來就與障礙者共處，所以我開始在障礙者支援設施打工。

透過親身經歷，室井望讓更多人了解，對於障礙者而言，社會的接受與理解，比身體的缺陷更為關鍵。

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