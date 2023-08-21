無臂單車手奪冠　大會獎品捱轟差勁　得獎者一舉動高EQ化解尷尬

英國蘇格蘭上周舉行2023年的「UCI世界錦標賽」，西班牙「無臂單車手」阿吉萊斯（Ricardo Ten Argilés）在所屬分組中豪奪2面金牌。



不過頒獎時除了獎牌，還有賽事贊助商送上精品手錶，頓時讓畫面顯得尷尬，事後也引發外界批評。

不過當事人阿吉萊斯多次在社群上以幽默方式應對、強調自己毫不在意。

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《紐約郵報》報道，2023年UCI世界錦標賽19日在蘇格蘭舉行，現年47歲的阿吉萊斯在C1分組中奪下冠軍，他領獎時除了2面金牌外，還有賽事贊助商、瑞士知名手錶品牌「天梭」（Tissot）提供的2支精品手錶。

雖然領獎當下阿吉萊斯面露微笑，但畫面立刻引來網友的撻伐，認為主辦單位相當不貼心，竟然送1名無臂人士2支手錶。

根據社群上的推文，有網友表示­「這不是一份經過深思熟慮的禮品」，也有人表示「這太不禮貌了吧！」、「史上最不合適的禮物」以及「這真的不是開玩笑嗎？」。

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不過阿吉萊斯似乎對此並不感到尷尬或受傷，除了多次在社交媒體X（前稱Twitter）上感謝天梭廠商外，他還貼出一段影片，只見他把手錶戴在自己的左二頭肌上，拍攝者問道「現在幾點了？」，阿吉萊斯興奮地回答「世界冠軍時間！」，接着還發出歡呼的吶喊。

此外，阿吉萊斯還在推特上表示「我很高興贏得這2支天梭手錶，2邊手臂各一枚，但最重要的是，這對殘奧會的單車運動意味它完全融入這項運動的最高水準」。

據悉，阿吉萊斯8歲時因觸碰到高壓電線導致全身75％有三度灼傷，最終更將雙臂和左腿截肢，19日的勝利是他第5次獲得殘疾人場地單車的世界冠軍，同時他還以殘奧游泳運動員身分參加1996年至2016年的每屆奧運，2021年則以殘奧單車手身份參加東京奧運。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】