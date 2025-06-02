遊港被震撼！台女見1幕驚呆：比日本韓國更美　惹網民共鳴：世一

【香港旅遊／打卡／夜景】香港這東西是「世一」？有台灣女生近日來港旅遊，被眼前維多利亞港（維港）夜景震撼，於是拍片分享到社交平台，留言「以為韓國、日本就很美了，直到我去了香港」。



影片引來網民熱議，不少人認同香港夜景的確很美，「無可否認香港夜景的確係世一」、「如果香港夜景都唔靚，我真係唔知邊個城市靚」。



不過亦有多名香港網民「狂踩」香港，「香港真的是最不美的地方」、「妳的審美眼光真另類」，隨即有大批網民反駁，「啲『香港人』真係好X煩，人哋遊客讚下夜景，唔係講多謝咁鍾意自己成長嘅地方，係喺度踩返自己香港幾唔靚」、「一定要把香港講得很爛就對了，永遠都要拒絕有人說香港的好」。



大批旅客來香港旅遊。（資料圖片）

「香港最美的是景色」。該台灣女生於5月31日在社交平台Threads發布1段香港維港夜景影片，讚歎「以為韓國、日本就很美了，直到我去了香港」。

台女香港旅遊被維港夜景震撼：比日本、韓國更美

影片長8秒，當時正值日落時份，橙黃色的天空配上五光十色的高樓大廈燈飾映入眼簾。尖沙咀海旁有大批人駐足觀賞，樓主亦舉機拍攝留下美景。

樓主大讚香港維港夜景比日本、韓國更美。（nin09_05／Threads）

樓主大讚香港維港夜景比日本、韓國更美。（nin09_05／Threads）

樓主大讚香港維港夜景比日本、韓國更美。（nin09_05／Threads）

網民：香港夜景世一

影片引來網民熱議，不少人認同香港夜景的確很美，「無可否認香港夜景的確係世一」、「香港夜景一定世一」、「我喺香港住咗10幾年我依然覺得好靚」、「如果香港夜景都唔靚，我真係唔知邊個城市靚。

網民有共鳴，「香港夜景一定世一」。（nin09_05／Threads）

有網民「狂踩」香港掀罵戰

然而也有多名香港網民「狂踩」香港，「本人是香港人，其實沒有很美啦，日本比較美」、「去過二次不愛香港，確定此生不會再去」、「直到去了香港，才知道其他國家太友善了」、「那你更應該看看上海、成都、重慶、北京等等這些地方」、「香港真的是最不美的地方」、「你的審美眼光真另類」。

隨即有大量網民反駁，「點解冇人欣賞香港，但當人哋真係覺得香港靚嗰陣就會死踩？人格分裂？」、「啲『香港人』真係好x煩，人哋遊客讚下夜景，喺下面留言唔係講多謝咁鍾意自己成長嘅地方，係喺度踩返自己香港幾唔靚，係咁叫人去下其他地方睇下」、「唔好意思，我係香港人都覺得維多利亞港夜景真係好靚，陰陽怪氣講埋晒其他嘢企圖潑冷水嘅人收X啦」、「部份香港人真的沒辦法好好接受稱讚，一定要把香港講得很爛就對了，永遠都要拒絕有人說香港的好」。