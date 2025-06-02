地獄公屋│網民嚴選「最差公屋邨」惹激辯！　這屋邨2宗罪公認最差

【最差公屋2025／地獄公屋／公屋申請】住公屋常被指是「人生贏家」，但不是區區公屋都受好評。有港男在網上公屋討論區發文，列出1理由直指「公屋最差屋邨一定石圍角（荃灣石圍角邨）」。



帖文引來一眾公屋住戶、網民熱烈討論，大部份人都認為石頭角邨算是比較好的屋邨之一，而「最差屋邨」包括「荃灣象山邨」、「荃灣梨木樹邨」、「深水埗澤安邨」、「葵青麗瑤邨」，當中象山邨獲公認「差中之差」，大數該邨2宗「罪」，形容「真係唔掂」、「死城」。



住公屋常被指是「人生贏家」，但不是區區公屋都受好評。（示意圖／資料圖片）

全港18區都有公屋，但每區環境、配套不同，隨時是「天堂」與「地獄」之別。有港男於Facebook群組「公屋討論區」，直指「公屋最差屋邨一定係石圍（荃灣石圍角邨）」，原因是「唔方便」。

樓主認為石圍角邨是「最差屋邨」。（Google地圖）

公屋住戶、網民激辯哪個屋邨是「最差屋邨」。（Facebook群組「公屋討論區」）

港男指「石圍角邨是最差屋邨」惹激辯

結果帖文引來一眾公屋住戶、網民熱烈討論，大部份人都認為石圍角邨算是比較好的屋邨之一，沒有樓主所說般差，「石圍角地點算唔錯啦，近大窩口地鐵站」、「石圍角行落地鐵都係5分鐘，咁都唔方便你去買樓把啦」、「由細住到大，石圍角不知幾方便」。

網民公認「最差公屋邨」是象山邨 列2大問題

至於公屋住戶、網民心目中的「最差屋邨」，「荃灣象山邨」、「荃灣梨木樹邨」、「深水埗澤安邨」及「葵青麗瑤邨」都榜上有名，當中象山邨獲公認「差中之差」，原因主要是交通配套不便及人口老化，「我個人覺得象山、澤安和麗瑤都唔係太方便，尤其澤安邨」、「其實市區最差係澤安，擴展市區最差係象山，新界最差係寶田」、「象山邨差啲，死城」、「石圍角都唔方便咁象山邨叫乜？」、「象山大鑊啲」、「象山邨係真係唔掂」、「象山老人村」、「最衰應該係象山」。

網民公認「象山邨」是「最差屋邨」。（Google地圖）

梨木樹邨是公屋住戶、網民心目中「最差屋邨」之一。（Google地圖）

澤安邨是公屋住戶、網民心目中「最差屋邨」之一。（Google地圖）

麗瑤邨是公屋住戶、網民心目中「最差屋邨」之一。（Google地圖）

不過也有網民認為，可以住公屋已是好事，沒有優劣之分，「身在福中不知福」，「人心不足」、「總之你認為那一條公屋邨最爛最唔方便都好，都係住到滿」。