隨地大便？機場地面被遺大坨深啡色異物 網民轟：咁近有廁所都咁
撰文：桃樂斯
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人有三急確實難忍，但亦不應該隨地便溺！本港網絡近日瘋傳多張照片，顯示香港國際機場靠近登機閘口處地面，離奇出現1大坨深啡色物體，目測相信為人類糞便。
許多看過照片網民驚呼嘔心，又批評留下糞便者缺德，「呢啲真係黐X線，機場兩三步路就一個廁所，一直好奇啲人點樣喺條褲跌嚿X出嚟」、「有無再離譜啲啊？」、「難為清潔工人」。不過有人估計事件或涉長者失禁，勸予他人多加體諒。
機場地面驚見大坨深啡色異物 疑屬人類糞便
相片最先相信被上傳到社交平台threads，帖主於上周五（5月30日）以「今朝機場奇聞，點解機場咁多廁所都可以有嚿X喺地下？」為題發帖，顯示事發地點為香港國際機場，鄰近204號登機閘口前地面，竟離奇出現1坨深啡色物體，目測屬於人類糞便，畫面令人嘔心，隨即引來網民轉載至其他平台，瞬間掀起熱烈討論。
網民怒斥黐X線：機場兩三步路就一個廁所
許多網民紛紛斥責當眾便溺行為缺德，「呢啲真係黐X線，機場兩三步路就一個廁所，一直好奇啲人點樣喺條褲跌嚿X出嚟」、「忍一陣好難咩」、「咁簡單嘅個人行為都控制唔到」、「有無再離譜啲啊？周地屙」、「係咪好似動物咁要霸地盤，又或者到此一遊？」、「難為清潔工人」。
有人估事件涉長者失禁 勸他人多加體諒
有人質疑涉事地點「冇遮冇掩」，調侃留下糞便者為「高手」，「呢個位360度都係人，點樣喺呢個位屙到？」。惟有留言猜測並非有人故意隨地排便，「猜想老人家可能有失禁的問題」，勸予他人予以體諒。
公眾地方便溺最高可被罰款1萬元
根據香港法例《公眾潔淨及防止妨擾規例》第8條，任何人不得在任何街道、公眾地方或公眾看得見的地方大小便，若首次被定罪可處以罰款5,000元，第二次或其後再被定罪，則可被罰款1萬元。
（綜合）
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