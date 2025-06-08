紅藍塗改液分別是什麼？多年迷思終解開　Pentel：一原因出2顏色

不同顏色包裝的塗改液，真的有差異嗎？一名網友發文曬出市面上紅色與藍色的塗改液，不懂兩款顏色在功能上有什麼差別？此文一出，廠商現身說法，表示紅色和藍色修正液裡填充的液體是一樣的，「功能沒有分別」，是為了顧客在包裝上有更多顏色選擇，才推出兩種顏色的。



原PO在Threads發文，他先是貼出貨架上藍色、紅色包裝塗改液的照片，隨後詢問其他網友兩種顏色功能上的區別在哪裡？這是他從小學以來一直很困擾的問題。

不同顏色包裝的塗改液，真的有差異嗎？（官方圖片）

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此文一出，有人推測可能是圓珠材質的差異，亦或是男女使用上的區別：

「以前好像顏色本來是區分一個是塑膠圓珠的，然後一個是金屬圓珠來販賣，後來為了方便，就統一都用成金屬的了」

「男生用藍色」

「曾想過它是不是有分男女生，男生用藍色，女生才能用紅色」

「以前同學的觀察，紅色女生用，藍色男生用比較多」。



也有網友推測是適用原子筆、紙面材質或速乾的區別：

「紅色是適用水性原子筆，藍色是適用油性原子筆」

「紅瓶用途適用於影印紙或一般書寫紙張；藍瓶用途適用於傳真紙、熱感紙、收銀紙等光滑紙面」

「紅筆用紅色擦掉，藍筆用藍色擦掉」

「以前紅色是速乾，但它前面的珠珠頭常塞住擠不出修正液，常常用沒幾次要換新的」。



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香港Pentel也回覆貼文，揭開真相，表示藍色和紅色塗改液填充的液體「都一樣」，都有速乾功能，兩者功能無區別，是為了讓顧客在包裝顏色上有更多區別，才推出兩種顏色。廠商也補充，過去藍色是水、油性筆都能塗的萬用款，紅色則是速乾款，但後來開發出兩種特性兼備的產品，因此都統一了。

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