日本文具不只可愛更是實用，每個月都有話題新品讓文具控一秒掏錢！眾所矚目的免削金屬鉛筆「metacil」終於正式發售了，從消息發布以來在日本多家通路掀起預購熱潮，身為文具控的你絕對要買來嘗鮮！



此外用過必回購的「Clickart按壓水性彩色筆」、「MONO graph」自動鉛筆也都推出超犯規的美美新色，趕快來看看這些話題新品的介紹吧！

六個日本品牌的最新款文具，實用和美觀兼備之選（按圖看介紹）↓↓↓

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不用削的金屬鉛筆「metacil」

日本文具廠SUNSTAR全新推出金屬製的鉛筆「metacil」，讓你使用時不必削鉛筆也能持續書寫長達16KM，省時又省力。

金屬鉛筆從筆管到筆芯都是金屬製造，筆芯由含有石墨的特殊合金製成，書寫時因與紙的摩擦產生的石墨和合金粒子附著在紙上產生筆跡，使用橡皮擦即可擦除，使用上與一般鉛筆無異，水性麥克筆、水彩墨等疊上也不會滲色，非常適合做繪圖的打底。「metacil」自三月發布上市消息以來引起文具迷討論，多家販售通路也好評預售，如今在六月底正式上市。

產品資訊

產品名稱：SUNSTAR 金屬鉛筆／metacil（メタルペンシル メタシル）

產品價格：六色990日圓

上市日期：2022年6月26日



ZEBRA「Clickart按壓水性彩色筆」淡柔新色

只要試用過就很容易手滑包套的ZEBRA「Clickart按壓水性彩色筆」上市後受到熱烈歡迎，日本參考了使用者的意見及想用來裝飾手帳筆記的需求，在今年夏天推出全新淡柔12色。有別於過去鮮豔明亮的36色，這12色包含了蘇打藍、紫丁香、檸檬萊姆等可愛柔嫩色，Clickart愛好者務必整套全收。

產品資訊

產品名稱：ZEBRA Clickart按壓水性彩色筆淡柔新色／ ノック式水性カラーペン クリッカート

產品價格：全新12色各110日圓，全系列共計48色

上市日期：2022年6月26日



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「KING JIM」檔案夾迷你系列

大家都很熟悉的日本「KING JIM」檔案夾是收納文件的好幫手，擁有多種尺寸採雙開設計好收好開好拿取，是多年來的熱銷產品。「KING JIM」最新限量推出超實用「KINGMINI」系列，將大家熟悉的檔案夾縮小，成為超可愛的文件夾以及便利貼，變身另一種型態的辦公事務好夥伴。

迷你文件夾包含M、L兩種尺寸，並各有紅黃藍綠四色，將資料方便分類一目瞭然，可取代釘書機重複使用。

產品資訊

產品名稱：「KINGMINI」文件夾／キングミニ キングファイルクリップ

產品價格：M尺寸500日圓+稅、L尺寸680日圓+稅

上市日期：2022年6月10日限量上市



便利貼可說是工作時最常用到的消耗品了！小巧可愛的KING資料夾打開，裡頭的便利貼分成標示貼以及索引貼，滿足各種資料分類註記的需求。

產品資訊

產品名稱：「KINGMINI」便利貼／キングミニ キングファイルふせん

產品價格：標示貼、分類貼各500日圓+稅

上市日期：2022年6月10日限量上市



用筆即可書寫加工的金箔「煌葉-kiraha-」

直到現在為止，若沒有職人技術或專用機械設備，一般人無法自行完成「箔片加工」。有鑑於此，日本「関西巻取箔工業」公司改良自家創社時開發的熱轉寫技術，推出的「煌葉-kiraha-」不需準備特別的工具，只要使用常見的書寫工具描畫即可，從小孩到大人都能輕鬆享受箔片加工的樂趣以及所呈現的美感。

一份「煌葉-kiraha-」包含了四張煌葉、明信片以及模版圖，目前銀色與銅色正在開發中，喜歡箔片加工的朋友可注意後續生產消息。

產品資訊

產品名稱：煌葉-kiraha-

產品價格：880日圓

上市日期：2022年6月10日



吳竹「ink-café明治色彩」墨水

日本吳竹創立於1902年（明治35年），今年迎來120周年紀念，推出限定版「ink-café明治色彩」墨水，將明治時期流行的事物透過墨水忠實呈現那個年代獨有的顏色。

六款墨水包含了葡萄茶、洗朱、新橋色、鐵色、孔雀綠以及紫紺，各自代表了當代貴族、女性熱愛的顏色，以及從西洋傳進日本的孔雀綠、化學染料問世後興起的新橋色，而賦予日本傳統正紅色新面貌的洗朱色，更是獨具意義。

產品資訊

產品名稱：吳竹ink-café明治色彩／吳竹ink-café 明治のいろ

產品價格：六色各1,320日圓

上市日期：2022年5月17日

「MONO graph」自動鉛筆&橡皮擦大人系灰粉新色

日本蜻蜓牌推出的「MONO graph」系列完美結合了自動筆與橡皮擦功能，只要搖晃筆身即可出筆芯，低重心設計適合長時間書寫，上市後深受消費者喜愛。這回 「MONO graph」限量推出大人系新色，包含灰棕、拿鐵米色、乾燥粉、橄欖綠以及煙燻藍共計美美五色，搭配同色系MONO橡皮擦，為你的書寫品帶來全新氣象。

產品資訊

產品名稱：MONO graph 自動鉛筆限定dusty color ／シャープペンシル モノグラフ 限定ダスティカラー

產品價格：0.5mm5色、0.3mm3色各385日圓

上市日期：2022年6月17日



產品資訊

產品名稱：MONO 橡皮擦限定dusty color ／消しゴム「モノ 限定ダスティカラー」

產品價格：5色各110日圓

上市日期：2022年6月17日



日本六月文具太犯規，趕快入手話題新品吧！

以上就是六月份日本話題文具的介紹，免削金屬鉛筆「metacil」實在讓人非常好奇他的手感，不曉得大家是否已經早早預購了呢？其他如「Clickart按壓水性彩色筆」、「MONO graph」新色都美到讓人直呼犯規，趕快走一趟文具行帶他們回家吧！

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】