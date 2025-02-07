大S去世｜傳骨灰永久放家中　命理師警告「絕對不可以」揭3大後果

【大S徐熙媛去世／離世】大S（徐熙媛）赴日本旅遊時，因流感併發肺炎離世，消息震驚演藝圈，而遺體已在當地火化並運回台灣。外傳大S的骨灰罈將會永遠放在家中，也讓不少人想問在民俗風水學上是否可以？台灣命理師江柏樂在Facebook上給的答案是「絕對不行」，因為輕則引發小病，重則可能導致重大疾病。



大S（徐熙媛）赴日本旅遊時，因流感併發肺炎離世，消息震驚演藝圈。（視覺中國）

【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 5

江柏樂在Facebook Page《江柏樂風水好好玩》發文寫道，這幾天有不少人來詢問：

「骨灰能否放在家裡？」



他的答案是「絕對不可以」。江柏樂解釋，如果將骨灰放在家中，「輕則會引發小病，重則可能導致重大疾病，甚至可能引發精神方面的問題」，因為生者和亡者的氣場不應該混雜，否則會導致陽氣被陰氣吸收，從而使家中的運勢變差。

江柏樂舉例說就像是活人住進了墳墓或納骨塔一樣，會招來不好的運氣，甚至生病或運勢倒退，因此他強烈建議骨灰罈應該放在專門的安置場所，而不是家中。

（示意圖／視覺中國）

【相關圖輯】關於我和鬼變成家人｜五件事學懂如何面對離世 讓活著不再留遺憾（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 20

文章吸引不少網友討論，有人好奇如果把骨灰做成項鍊配戴，或者把往生者的骨頭拿一小部份去做紀念性的人造鑽石戒子載，這樣是否可以？江柏樂表示：

「當然不可以！把死人骨灰戴在身上一定倒楣，而且往生者會缺少身體的部分，往生者也不好過。」



另外現在很多人會養寵物，他也說不論是人或寵物，骨灰等遺留的相關物品只能短暫放在家中，而不能長久放置。

【相關圖輯】大S徐熙媛一早看淡生死 不介意棺材丟垃圾堆「做成標本也行」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

延伸閱讀：

張穎穎開撕汪小菲！踢爆他買水軍「婚後第二年就出軌」

SJ利特悼大S！韓網看具俊曄聲明太感動「怒罵汪小菲」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】