人有三急！外勞被撞見隨地小便　掏出咁多錢賄賂　判決出爐下場慘

犯法當然要負上刑責，遞上數十元就以為可以賄賂了事，更加罪加一等。新加坡1名泰籍男外勞隨地小便，國家環境局執法人員見狀打算開出罰單，泰男竟然取出7新加坡元（約41港元），即場3次企圖行賄，最終被判入獄10日。



南賈伊返回農場取錢時人有三急。（網上圖片）

2017年前往新加坡工作

當地媒體於6月報道，54歲男被告南賈伊（譯音）2017年前往新加坡工作，案發時在農場工作，並居住在羅弄司芒卡（Lorong Semangka）一帶的農場。

2024年12月17日晚上7時許，南賈伊下班踏單車前往雙溪登加（Sungei Tengah ）員工宿舍附近的手機店維修手機，店員表示維修費用達到200新加坡元（約1,190港元），由於南賈伊身上不夠錢，所以他先支付一半，並表示稍後折返支付餘款。

取錢支付維修手機費期間隨地小便

南賈伊踏單車返回農場取錢期間，突然人有三急，將單車停放在附近溝渠，繼而當場小便，2名國家環境局執法人員巡邏撞見，於是上前表明身份，告知隨地撒尿觸犯法例，並向他索取個人資料，準備開出罰單。

南賈伊被發現隨地小便，取出身上僅餘7新加坡元（約41港元）試圖行賄。（《國產凌凌漆》電影截圖）

試圖3次賄賂執法人員

當時南賈伊趕住返回農場取錢，打算趕在手機店關門前付款取回手機，一心想盡快離開現場，南賈伊表示經常有人在此小便，繼而取出身上僅餘7新加坡元（約41港元），要求他們收下。執法人員立即拒絕，南賈伊3次被拒後，將錢放入其中1人的袋內，執法人員立即請求被告收回款項，繼而報警處理。

被告被判入獄10日

案件日前提堂，南賈伊被控2項干犯《防止貪污法令》，控方指出，被告企圖賄賂執法人員的過程少過30秒，但他至少3次試圖行賄，如果執法人員收下賄款，將會損害新加坡得之不易的廉潔聲譽，促請法官判處被告入獄7日至10日，被告6月2日承認其中1項控罪，另1項則交由法官判刑時納入考慮，被告求情時向法庭道歉，承諾不會再犯，法官判處入獄10日。

（聯合早報）