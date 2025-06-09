網紅順利產子！老公向護豪送金飾致謝　妻笑稱：像是在醫院開金舖

妻子10月懷胎誕下寶寶固然辛苦，但照顧孕婦的護士們同樣功不可沒！馬來西亞近日有網紅順利誕下嬰兒，其丈夫為了答謝護士們對她的悉心照顧，購買大量金飾送贈以表謝意，而且款式多樣化，甚至被妻子調侃：「你好像是在醫院開金舖一樣。」



片段曝光後，不少網民都大讚該名爸爸是好丈夫，「這樣的丈夫真好，懂得珍惜妻子和感恩醫院的職員」。有人則讚揚他舉動大方，「護士能收到這樣的禮物真的太罕見了，這對夫妻真大方」，又笑稱後悔從前沒有好好念書，「我也想當護士了」。



馬來西亞有網紅順利誕下嬰兒，丈夫為答謝護士們悉心照顧，豪氣地送贈金飾表謝意。（TikTok影片截圖）

網紅順利誕下嬰兒 丈夫送護士們金飾表謝意

綜合馬來西亞媒體報道，當地網紅Shaniena Natasya（娜塔莎）日前順利誕下嬰兒，目前還在醫院休養，卻在TikTok帳號「shanienanatasyaaa」上傳1段影片，幽默稱「送生孩子的老婆金飾❌，送護士金飾✅」。

原來娜塔莎丈夫為了感謝悉心照顧妻子的護士們，特意購買各種金飾以表謝意。從影片所見，娜塔莎當時仍躺在床上，其丈夫則拿着多袋小禮物來到病房，裏頭裝有各種款式的金吊墜、金項鏈、金牌，準備送給照顧妻子的護士們，她因而調侃丈夫「你好像是在醫院開金舖一樣，全部人你都要給禮物」。

丈夫拿着多袋金飾到達病房，準備送給悉心照顧妻子的護士們。（TikTok影片截圖）

丈夫為護士們準備多款金飾：

網紅丈夫為護士們準備多款金飾。（TikTok影片截圖）

網紅丈夫為護士們準備多款金飾。（TikTok影片截圖）

網紅丈夫為護士們準備多款金飾。（TikTok影片截圖）

網紅丈夫為護士們準備多款金飾。（TikTok影片截圖）

床上被堆滿多袋送贈護士們的禮物。（TikTok影片截圖）

網民勁羨慕：我也想當護士了

許多網民欣賞樓主丈夫心存感恩，「這樣的丈夫真好，懂得珍惜妻子和感恩醫院的職員」、「懂得感謝所有幫助他們安全生下孩子的醫護人員，值得成為榜樣」。有留言就讚賞夫婦二人舉動大方，「護士能收到這樣的禮物真的太罕見了，這對夫妻真大方」、「我也想當護士了」。

（綜合）