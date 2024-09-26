一個普通人，想住進深圳的豪宅區，感受跨越階級的金字塔頂端生活，有一種職業可以實現——入職富人家庭，做富人小孩的兒童陪伴師，俗稱「外包媽媽」。



張琪從事的便是這項職業，實現了從月薪8000（人民幣，下同）、自負食宿、住在小單間的日子，到月薪3萬、家裏有保姆、住深圳豪宅的飛躍。

讓她從幾十個面試者中脱穎而出的，不僅是她優秀的外語水平，還有六合又旺宅的生肖和面相。

去內地富豪屋企做「兒童陪伴師」 月薪3萬人仔 搭飛機坐頭等位（01製圖）

週末節日坐頭等飛機位去旅行 但也要應對野蠻千金的打罵 點圖放大看看兒童陪伴師的工作秘辛：

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雖然這份工作讓她吃好睡好漲工資，但富人家的小孩也沒有那麼好帶，她自稱為「教習嬤嬤」和「大丫鬟」，為富人家的「大小姐」既做保姆又做老師，被氣哭幾次後，才終於摸清兒童心理。

雖然工作穩定、薪資穩定，但她深知長此以往也非良計，這份工作只適合過渡，她自認或許「無福「長此以往地消受這不屬於自己的「榮華富貴」。

給富家大小姐當教習嬤嬤

清晨6點，鬧鐘響起，張琪躡手躡腳地起身，輕聲走到廚房，看一眼阿姨準備的早餐。如果餐桌上擺放的又是千篇一律的煮白粥、水煮蛋、蒸玉米和小饅頭，張琪便會自己下廚，給老闆的小孩做個飯糰或者煎個蛋卷，保持小孩對早餐的新鮮感。

6點半，張琪把睡夢中的孩子叫醒，給她準備好校服。讓她刷牙洗臉、換衣服，再給她扎個頭髮，整理好着裝後，一起吃早餐。司機已經在樓下候着了，張琪和孩子吃完飯後，便坐上商務車，去往深圳一所國際學校。

工作日的上午9點到下午4點，都是張琪的個人時間。這個期間，孩子在上課，她可以去上舞蹈課，或者和同為兒童陪伴師的同事一起出去休息一下。

直到下午4點，她和司機一起前往學校接孩子。偶爾她還需要代替家長去學校開會，接收學校佈置的任務。回到家後，和孩子一起吃飯、監督孩子學習，然後刷牙洗臉睡覺。這期間，她不用做家務，最重要的任務就是陪伴孩子，為了儘快提高孩子的英語水平，適應國際學校的進度，她和孩子相處的80%時間都會用英語交流。

他們住的房子位於深圳的豪宅區。房子非常大，只住着老闆的孩子、老闆親戚的孩子和工作人員，相當於是一個學生宿舍。老闆不僅不同住，來看孩子的頻率也很低，一般一個月一次。工作人員有兒童陪伴師、負責日常起居的阿姨和負責接送的司機，大家運作起來像一個公司，各司其職，唯一的目標就是照顧好老闆的這些孩子們。

張琪帶的小孩子雖然才10歲，還算不上是裏面最小的。最小的是一個剛上幼兒園的小孩，對阿姨非常依賴，離開了阿姨就會哭。

張琪還需要教導小孩待人接物之道（深圳微時光授權使用）

這裏有些小孩有專門的司機、阿姨和老師，幾個人圍着他轉。其他孩子有共用的司機，負責接送；有共用的阿姨，負責做飯和家務。張琪帶的這個孩子，沒有專門的阿姨陪着，由張琪全權負責。雖然洗衣做飯之類繁瑣的家務活都由其他的阿姨完成，但她相對其他陪伴師來説，也做了一些保姆的工作。

她不僅需要陪孩子睡覺，監督孩子的刷牙洗臉，講衞生，陪孩子吃飯、看電視、上補習班，還需要打掃她和孩子那個房間的衞生：

我是既當保姆又當老師，我一直定位自己是一個大丫鬟，或者説是教習嬤嬤。

張琪帶的這個小孩才二年級，所以她的任務除了提升小孩的英語水平之外，還需要教導她待人接物之道，還包括心理上的開導，行為上的規範。

孩子平時表現出對哪個領域的東西感興趣，她會馬上去學習、看書，然後給孩子科普儘可能多的知識。這些都是她在獲得這份工作之前，提前預備好的技能。

張琪每個月的薪資是3萬，據她介紹，是陪伴師中薪資偏低的一位了。（深圳微時光授權使用）

當時她打敗了幾十個人，通過了三輪面試，才獲得了這個工作。根據她的總結，她的優勢是英語專八，英語口語能力是中等偏上，沒有口音。更重要的是，面相和生肖都符合老闆的要求。

她的陪伴師同事們，都是清一色的00後，國內名牌大學畢業或者海歸，有着傲人的學歷背景以及年輕、精力充沛的身體，足以應付活力滿滿的孩子們。

大家的薪資都不低，都包吃包住。張琪每個月的薪資是3萬，據她介紹，是陪伴師中薪資偏低的一位了。

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食物買最好的 出行坐頭等艙

張琪認為，陪伴師這份工作的待遇對比起上份工作，已經是天花板式的飛躍了。剛畢業來深圳時，她在一家小公司裏從事海外營銷，當時她覺得自己一腔抱負，卻在小公司裏碌碌無為。她想把宣傳海報做好看，美工不聽她的，上司也不接受她的建議，她夾在中間很為難，覺得這間公司沒有救了。當時，她過了三個月的試用期後，公司還要求她簽訂延長試用期協議，不給她轉正。

她拿着8千的工資，租着3千的房子，靠着父母的接濟，才讓深圳的生活過得順利一些。她想着，不能再這樣下去了，於是果斷離職。當時她碰巧了解了兒童陪伴師這個崗位，所以她開始投簡歷，開始了人生中嶄新又奇妙的跨越之旅。

老闆跟她們強調，想吃什麼就吃什麼，想吃什麼就買什麼（深圳微時光授權使用）

現在，她從月租3000的出租屋，搬到了深圳數千萬的豪宅大平層套房裏。雖然和孩子兩個人住在一個房間裏，但那個房間非常大，衣帽間、衞生間、浴缸也一應俱全。每天都有阿姨變着法子做好飯給他們吃，阿姨會問他們需要什麼食物，從大超市採購零食、牛奶、各種高價水果，放在雪櫃裏，無限量供應。

老闆跟她們強調，想吃什麼就吃什麼，想吃什麼就買什麼，在食物上，孩子吃穿用度上一定要買最好的。現在，他們出門就坐商務車，有司機開車。週末或者節假日就陪着孩子公費旅遊，之前他們帶着孩子去上海迪士尼，老闆給所有的孩子和工作人員都買了頭等艙：

我能理解給孩子買頭等艙，但是給老師和阿姨都買了頭等艙，真的對我們這些工作人員非常好了。

這個國慶，他們本來準備去美國，但因為簽證來不及辦理，改成去斯里蘭卡，全程食宿、機票等費用由老闆全包。張琪很開心，又省了一筆旅遊的費用，相當於是這份工作的又一個隱形福利。

陪伴師們可以互相溝通，出去玩的時候也一起規劃（深圳微時光授權使用）

老闆對她的期待，就是把小孩子帶好，多和孩子講英語，沒有其他嚴苛的要求。而且，由於老闆很少出現在家裏，陪伴師們在家裏擁有較大的自主性和自由度，相對於其他普通的陪伴師而言，也不用處理和僱主在日常瑣事中的磨合問題。

以前，她剛來這個家的時候，只有她一位老師。老闆規定，孩子上學的時候，她也不能隨意外出。現在，家裏的孩子越來越多，陪伴師也越來越多，老闆便更改了規定，同意他們隨意進出。

一起帶小孩的時候，陪伴師們可以互相溝通，出去玩的時候也一起規劃，小孩上課的時候，他們便一起聊天、去游泳，有彼此的陪伴，日子變得越來越順。

張琪平時有健身的習慣，以前她需要在健身房辦理月卡，每個月在健身上花銷不少，現在她只要在空閒的時間，就能去小區配套的健身房免費鍛鍊，也算是節省了一筆費用。自從換了這份包吃包住包旅遊的工作後，她的工資不再全部用於日常的衣食住行等開銷上，恩格爾係數大大降低，她能攢下來錢了，不僅不需要父母的接濟，生活質量也比此前提升了不少。

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被小孩欺負 卻怕小孩受傷

在張琪看來，給富人家的小孩當陪伴師，和給普通人家的小孩當陪伴師最大的不同是，雙方之間會有一種權力的拉扯。張琪是老師，對孩子有教育監督的任務。但孩子是僱主，有「欺負」她的資本。張琪帶的這個孩子，雖然才10歲，但性子非常火爆，急起來會打人。在張琪之前，有一個阿姨專門負責照顧她，後來被她暴力折磨離職了。

張琪在接手這個孩子之前，看了很多關於兒童心理的書籍，其中有一點是要寬容、大愛、包容這些孩子們的小脾性。到真正實踐的時候，張琪才發現，都是紙上談兵。現實情況是大人的脾氣越好，孩子會越蹬鼻子上臉，她因此被氣哭了很多次。

孩子剛開始也會打她，張琪一開始忍着，後來又覺得不行，她們之間就是權力的拔河，孩子會一直試探她的底線。張琪跟她講道理，她就嗆回去：「你受不了就辭職。」張琪知道，這個孩子是嘴硬心軟的類型，因為從小離開了父母，比較缺愛，所以內心比較敏感，她需要花更多的時間去理解和陪伴她。但她也有自己的原則，當孩子蹬鼻子上臉太過分時，她會和她硬碰硬，小孩打她，她就控制力度打回去，小孩讓她辭職，她就直接回懟説：「那你去找你媽媽，讓她把我解僱了。」小孩不敢找媽媽，於是便默不作聲了：

她不是真的想讓我走，她就只是放狠話而已。這種嘴巴很硬的小孩，我只能見招拆招。

「這裏沒有我的生活，我只是別人生活的一個陪襯。」（深圳微時光授權使用）

作為一名兒童陪伴師，張琪最害怕的事情，就是小孩生病或者受傷。平時小孩在學校，學校老師會照顧好他們，放學或者放假的時候，就是張琪24小時看守，她得提心吊膽地照顧好。有的時候，僱主來看小孩了。因為很少見到小孩，所以見面時他們會瘋狂滿足小孩的一切需求。

而小孩子們什麼東西都不想要，只想吃糖，實現零食自由。張琪發現，這些小孩子吃多了零食後又很容易生病，一旦生病，辛苦的便是老師和阿姨，得24小時悉心照顧。她覺得這樣不好，但作為旁觀者，她看着這些平時難以和母親相聚的小孩，在母親滿足他們的心願時感到幸福和快樂，她不願意打攪這片刻的温情。

但她還是很怕孩子受傷，並常常因此感到心力交瘁。前兩天，小孩的腿受傷了，磨破了皮，張琪非常緊張，感覺當場想昏過去。她就在這種「提前當媽」的擔心和謹慎裏，細心地照料着別人的小孩：

畢竟不是自己的孩子，受傷了怎麼向她的爸媽交代。不嚴重還好，嚴重的話我可能就直接拜拜了。

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兒童陪伴師只能當作過渡性的工作

入職了富人家庭後，張琪雖然攢下了錢，告別了窘迫的生活，暫時實現了經濟上的自由，但她卻感到人身變得不自由了。她感覺自己像是被圈養在籠子裏的金絲雀，已經失去了所有社交圈子。她空閒的時間，正好是別人的上班時間，而當別人下班時，她正好忙得腳不沾地。

更讓她決心脱離朋友圈的是，她覺得現在的生活已經不符合她這個階層了，如果把現在的衣食住行分享在朋友圈，會被人説她是山雞變鳳凰，猜測她是不是嫁給了老男人。於是她消失在了自己的朋友圈，消失在原本的生活圈，只存在於這個富豪家庭。

「消失」的她時常迷茫，即使現在收入穩定、工作穩定，但她仍覺得這份工作沒有前景，因為驅動她的僅僅是收入，所以只能作為一份過渡性的工作：

我還是想找一個有發展前景，或者喜好的工作。但是好難，我不知道我的興趣愛好是什麼，我害怕對一份工作感到厭煩。找不到喜歡做的事，那就不是在建造一個金字塔，而是在修補一個破船。

「至於現在，什麼都不要去想太多，過好自己的生活就好了。」（深圳微時光授權使用）

總體而言，這份工作也算是她人生中一段獨特的體驗，對她二十幾年來形成的金錢觀、財富觀產生了極大的衝擊，也進行了重塑。她從邁進這個豪宅的那一刻起，每天都在大開眼界：啊，原來有錢人的世界是這樣子的啊！這就是享不盡的榮華富貴啊！看着這些稚嫩的小孩，他們人生的起點，可能是她奮鬥一輩子都達不到的終點，她產生了一些自卑和落差心理：人生最大的分水嶺，莫不是羊水。

一年前，她還住在小小的出租屋裏，但當時她對生活充滿憧憬，會拍很多出租屋的照片，在出租屋自拍。現在，雖然房子變得又大又豪華，生活也變得相對「奢侈」，她卻不喜歡拍照了，這一切對她來説都充滿了虛無感：

這裏沒有我的生活，我只是別人生活的一個陪襯。

南柯一夢過後，她清醒地看到儘管出生在富人家，這些小孩子也有煩惱，比如從小就離開父母的煩惱、各種學習和生活上的煩惱。在她看來，她帶的這個孩子和自己年紀相仿的表妹相比，雖然家庭的財富積累一個天一個地，但幸福度和煩惱度相差無幾。她感覺自己漸漸擺脱了貧富差距帶來的心理落差後，所處的位置像是一下子從1樓升到了100樓，從一個旁觀者的角度，觀察着一個富豪家庭小孩的成長。

以前她想象過，以後嫁給一位很有錢的老公，然後就可以不用努力了，開始躺平，應該會比嫁到普通家庭更幸福。但她現在改變主意了，她覺得自己努力賺錢，親自去體驗爭取這種生活的過程才是有趣的，因為幸福感是從成就感中獲取到的。而直接從普通家庭躍進這種富豪生活，突然間地擁有，代價會是失去自由。自由是多麼可貴的東西，即使生活過得普通，那種對生活的掌控感才是她想要的：

至於現在，什麼都不要去想太多，過好自己的生活就好了。

【本文獲「深圳微時光」授權轉載，微信公眾號：szdays】