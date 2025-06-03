意大利西西里島「火山大爆發」！遊客不要命狂拍　只差2步就遭殃

意大利西西里島的「埃特納火山」（Mount Etna）2日發生劇烈噴發，釋放出高溫氣體、火山灰與岩石碎片所組成的火山雲柱。



社群媒體出現有大批遊客在噴發當下倉皇逃離的驚險畫面，其中甚至有人不顧危險、忙著拍攝，畫面曝光後引起熱議。

意大利西西里島的埃特納火山2日發生劇烈噴發，網傳影片顯示有遊客在噴發當下仍不顧危險、忙著拍攝，引起熱議。（X@aliascontent）

導遊：我們離火山只有2步之遙 點圖放大瀏覽當時的驚險情況：

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《CNN》報導，旅行社Go Etna的老闆透露火山噴發當下約有40人在火山上，導遊潘法洛（Giuseppe Panfallo）也拍下自己帶領的旅行團當時的狀況，只見他在影片中說道：

我們差點被擦傷，看看這片雲霧，我們離火山只有2步之遙，謝天謝地，火山灰一下子就來了，濃煙滾滾，伴隨巨大的轟鳴聲，震耳欲聾。

影片中，可以見到遊客們全都注視著噴發中的火山，直到導遊出聲提醒才轉身遠離，不過仍有名男子一邊倒退、一邊舉起相機拍攝，曝光的另一段畫面中，也能見到火山噴發引起的濃煙逐漸靠近，遊客們倉皇地奔逃，相當驚險。

根據西西里民防局（Sicilian Civil Protection Agency）的說法，埃特納火山上平時都有大約12家旅行社帶團，而根據國家地科與火山觀測站（National Institute of Geophysics and Volcanology Observatory）的說法，火山爆發時所有在場的遊客最終都安全撤離。

埃特納火山是意大利相當熱門的旅遊景點、每年吸引約150萬人前來朝聖，儘管埃特納火山是世界上最活躍的火山之一，但根據觀測站的說法，自2014年以來，它從未發生過如此強度的噴發。

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