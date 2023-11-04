「被陪酒耽誤的體操隊選手」辣照瘋傳　內行人：高難度瑜伽動作！

為了賺進大把鈔票，出賣肉體換到的皮肉錢真的好賺嗎？



酒店小姐、外派小姐的工作大多裹上一層神秘面紗，除非是上門消費過的「老司機」才知道真面目。

有台灣網友在臉書上傳2張照片，只見僅用少許布料遮掩身體的小姐施展高難度倒立動作，讓網民紛紛驚呼「被陪酒耽誤的體操隊選手」。

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《華燈初上》去年在台灣掀起旋風，可說是許多人的必追清單之一，《華燈》一劇也打開酒店、夜生活等裏社會的神秘門扉。

「條通女王」席耶娜（該劇顧問）曾出書揭露台式酒店和日式酒店的差異，她指出日式酒店客源單純、遊戲規則清楚，雖然薪水較少，但情緒勞動比台式酒店少非常多。

台式酒店除了客源複雜，計費結構更讓顧客有「花錢了怎不能摸」的心態，包廂內小姐遭灌酒、性騷擾甚至性侵等事屢見不鮮。

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一名網友在臉書「爆廢公社二館」上傳2張照片，只見一名疑似從事色情行業的小姐，全身僅靠極少布料的性感內衣遮掩，最令人嘖嘖稱奇的則是她用手撐地倒立，甚至加碼表演「一字馬」的劈腿動作，讓原PO感嘆「現在小姐不好當」。

貼文曝光後引起網民熱烈討論，「她是不是體操選手」、「曾經她也有一個芭蕾舞的夢」、「雜技團的概念，18般武藝樣樣精通」、「被陪酒耽誤的體操隊選手」、「被色情行業耽誤的瑜伽老師」、「叫妳隨便表演一下才藝，沒叫妳拿出殺手鐧啊」、「確定是小姐？說不定是喝醉的客人」、「小姐沒好當的，只有一些先入為主的觀念，有喝有拿錢又多」。

另外有網友指出照片小姐的動作，疑似是難度不低的瑜伽動作「頭倒立」，除了需要足夠的手臂肌力外，還需要強健核心肌群才能撐起身體。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】