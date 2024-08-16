美國體操天后比拉絲幼年遭棄養 巴黎奧運奪3金後生母出面求原諒
撰文：聯合新聞網
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美國體操選手西蒙．比拉絲（Simone Biles）光是在2024的巴黎奧運就拿下3金1銀，被譽為美國金牌最多的體操天后。
近期她的生母接受媒體採訪，表示自己很後悔將比拉絲送養，希望能夠被女兒原諒。
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比拉絲的媽媽香儂．比拉絲（Shanon Biles）近期接受《每日郵報》（The Daily Mail）專訪，表示自己對於將孩子送養一事很後悔。
比拉絲六歲時，她和妹妹艾德麗雅（Adria）被祖父母羅納德（Ronald）和內莉（Nellie）收養，舉家搬到休士頓生活，而比拉絲的其他兄弟姐妹則由羅納德的妹妹在克里夫蘭撫養。
現年52歲的香儂表示，當年她因吸毒和酗酒問題非常掙扎，也因為這樣讓她的孩子們得反覆進出寄養系統，所以最後她的父親才會介入收養。
她在訪談中表示，自己和艾德麗雅比較常聯絡，但和比拉絲的關係則比較疏遠，就連比拉絲去年嫁給NFL休士頓德州人安全衛歐文斯（Jonathan James Owens），香儂都沒有參與婚禮。
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她強調自己很想親自向女兒道歉，並強調自己已經戒毒，在一家賣場擔任收銀員。香儂說自己雖然有女兒的電話號碼，但還在等女兒主動聯繫她。
她也對女兒贏得奧運金牌與有榮焉，表示自己當時看完比賽，還在自家後院開派對跟鄰居一起慶祝。
香儂負債累累，過去一直住在犯罪猖獗的俄亥俄州哥倫布市富蘭克林頓社區。她的欠債包含醫療服務、金融服務、購物網站等，高達14234美元（約11萬港元）。
根據當地法院紀錄，她也曾犯下交通輕罪、攻擊罪、刑事案件，曾面臨36次法庭訴訟。
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