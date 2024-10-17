美女體操選手竟「在日本鳥居玩引體上升」　一度被網民罵到關閉IG

近日，智利體操選手佩雷斯（Marimar Perez）在日本旅遊時拍攝的一段引體上升短片引發爭議。



影片中，佩雷斯雙手抓住神社鳥居的橫桿，進行街頭健身中的高難度動作，並伴隨音樂擺動，最後露出笑容，做出完成姿勢。

智利體操選手佩雷斯（Marimar Perez）在日本旅遊時拍攝的一段引體上升短片引發爭議。（X@masanews3）

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這段約15秒的影片在日本社交平台上掀起批評聲浪，許多日本網友認為她的行為對日本文化和宗教信仰缺乏尊重。

鳥居在日本文化中是一種神聖象徵，標誌著神明的居所。網友認為佩雷斯在鳥居前進行健身動作，宛如闖入神明的家中，令人感到不敬。

佩雷斯在IG擁有14萬粉絲，經常分享與妹妹的訓練及旅遊影片，此次事件引發廣泛關注。

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在網絡上遭遇大量批評後，佩雷斯一度關閉了IG帳號，隨後發布了一段道歉影片。

她在影片中用西班牙語和日語表示：

我想為我在日本的行為道歉，並非有意不尊重當地文化，這是我不經思考的舉動，我為此感到深深的後悔。

她的道歉獲得一些粉絲的支持，但仍有不少人呼籲她在面對文化差異時應更加謹慎和敏感。

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