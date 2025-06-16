港女月入3萬想獨自租樓住　詳列要求及每月開支　網民建議先做1事

獨自租樓住前要考慮清楚開支問題！有快將30歲的女生發文詳列開支，好奇獨自搬出租樓住的開支預算，她透露月入約3、4萬，每月開支約2萬元，包括飼養2隻狗狗的費用，希望物色近荃灣線、最理想是葵荃區的單位，有小露台和准養寵物，租金希望介乎7,000至1萬元，不知應預留多少錢。



不少熱心網民提供建議，認為她更應先養成記帳儲蓄習慣，要獨自租樓最好預留半年開銷以上的後備資金。



女生快將30歲，考慮獨自搬出居住。（《非分熟女》劇照）

月入3至4萬 預1萬元交租

樓主近日在Threads發帖，稱正計算獨自搬出的開支。她透露年紀正「奔三」，月入約3至4萬元，平日開支包括日常使費約4,000元、飯錢約3,000元、交通費約3,000元、飼養2隻狗狗費用約6,000至8,000元，基本醫保每年保費約2,000至3,000元。

她說一直有留意租盤，但未有合意單位，預算租金7,000至1萬元，希望靠近港鐵「紅線」 （荃灣線），最理想葵荃區近上班地點，且有小露台、可養寵物，「扣扣埋埋都好似好抆水，份糧扣完應該夠交租＋水電」，萬一開支太大可能狗狗就要「節衣縮食」。她又說，現時每天搭車來回要3小時，感覺浪費時間，不考慮合租。

樓主補充，她無儲畜習慣，曾考慮在家人幫助下買細單位供樓，但覺得租樓住的彈性高一點。

樓主希望單位鄰近荃灣線，可以養寵物。（《三十而已》劇照）

網民估算日常開支已佔2萬元

網民粗略估計樓主不計租金的每月開支已達2萬，如果要獨居就要更精打細算，除了租金還要考慮水電、上網及很多瑣碎費用，加上她對單位的要求不少，「留位想知邊1萬邊度有租盤有露台，又近地鐵站，業主畀養狗狗」。

樓主指現時飼養2隻狗，養狗開支約6,000至8,000元。（Kristina Petrick/unsplash）

樓主回應指，留意租盤一段時間，發現面積較細的開放式單位選擇不少，「但一係唐樓行樓梯，一係舊樓，旺角／深水埗，但寵物好講彩數，貓會好啲，2隻狗超級難搵」。網民建議她找荃灣、大窩口一帶的村屋，她稱亦有留意，無奈「一係好舊，一係好貴」。

網民提醒要獨自租樓住最好準備半年以上的後備資金，除租金外也要考慮水電、上網費等開支。（Toa_Heftiba/unsplash）

建議先儲半年以上後備資金

網民提醒她最少要預留半年以上後備資金，建議她記帳儲錢，扣減一些大額的娛樂和消費，「又唔係要cut晒，不過要減少，定個限制畀自己，例如原本一年去兩次旅行就cut一次，例如平時幾個月睇一次演唱會就cut到一年只睇最想睇嗰一次。我個人覺得cut大額消費係慳錢最快嘅方法」，又好奇樓主是否和家人相處出問題。

樓主解釋她和家人的相處沒有問題，最大原因是現時每日上班來回花3小時，聽完網民建議儲一筆錢才搬出更穩陣，表示「媽媽會煮飯做家務，除咗車程太耐，住屋企其實好好多，真係要儲下先咁」。