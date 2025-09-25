慘！港女讓關愛座予拐杖老伯　竟被1句寸爆氣炸　神反擊笑爆全網

【關愛座／港鐵／讓座爭議／好人好事】「禍從口出」又一實證！有港男於網上地區群組發帖文，指乘搭港鐵屯馬綫列車時，有拿着拐杖的老伯上車，坐在關愛座（優先座）的女人馬上讓座。本是1樁「好人好事」，沒想到老伯竟說出1句令讓座女子氣炸，變成罵戰，場面震撼。



帖文引來網民熱議，不少人「爆笑」，「呢個真係好笑」、「咁搶口嘅喂」、「有名你叫批鬥座，相遇嗰刻就倒數開戰」。不過也有網民認為是「講者無心，聽者有意」，實屬無奈。



「關愛座笑話」。該港男於6月9日（星期一）在Facebook群組「大埔TAI PO」發帖文，指在荃灣西港鐵站，有伯伯拿着拐杖上車，坐在關愛座的女人馬上讓座予伯伯。

港女讓座予拐杖老伯 卻被1句寸爆變罵戰

讓座本是暖心好事，然而樓主表示，伯伯竟向讓座女人說「唔使啦，妳都夠年紀坐」，「寸爆」1句令讓座女人火冒三丈，爆發罵戰，反嗆「你老X就夠年齡」，場面震撼。

網民爆笑：咁搶口嘅

網民看過事件「爆笑」，「呢個真係好笑」、「正呀喂，呢啲花生先好食」、「阿伯把口真係……」、「咁搶口嘅喂」、「個阿伯睇嚟本身都係mean精嚟」、「搞到原本讓佢同情佢嘅人以後唔企佢嗰邊，蠢」、「有名你叫批鬥座（關愛座），相遇嗰刻就倒數開戰」。

不過亦有網民認為是「講者無心，聽者有意」，實屬無奈。