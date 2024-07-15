婚宴「超高衩索爆伴娘」辣舞片瘋傳　揭驚人身份　竟是前女團偶像

近日網路瘋傳一部超正伴娘穿著開高衩禮服在婚禮熱舞的影片，吸引超過7萬人按讚。



瘋傳索爆伴娘跳(G)I-DLE《Queencard》影片（點圖放大瀏覽）：

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而影片中的伴娘身分曝光，原來是一名IG擁有38萬人追蹤的直播主「王依渟」。

影片中的伴娘身分曝光，原來是一名IG擁有38萬人追蹤的直播主「王依渟」（IG@et.1231）

影片中的伴娘身分曝光，原來是一名IG擁有38萬人追蹤的直播主「王依渟」（IG@et.1231）

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擔任伴娘的王依渟在婚禮上穿著一身淡灰色的高衩禮服，她被拱上去跳韓國女團(G)I-DLE的歌曲《Queencard》，二話不說直接把鞋子脫掉，一開跳就引爆全場，讓主持人直呼：「也未免太接地氣，我們在場每一位都被圈粉了啦。」

影片曝光後，引起大批網友熱議：

「可愛」

「好看，跳得真好」

「就衝這個舞可以娶了」

「新娘覺得壓力大（笑臉）」

「被圈粉」



影片下方也釣出王依渟本人留言說「謝謝全能主持人幫我記錄下來了」。

據悉，王依渟在16歲時就在RC語音開直播，她曾是大馬女團「AMOi-AMOi」的成員，2020年解散後轉型成為直播主，IG擁有38萬人追蹤。王依渟曾在直播平台上開「睡播」，吸引超過14.5萬人觀看她睡姿。

王依渟曾是馬來西亞偶像女團「AMOi-AMOi」的成員（Facebook@AMOi-AMOi）

王依渟曾是馬來西亞偶像女團「AMOi-AMOi」的成員（Facebook@AMOi-AMOi）

王依渟曾是馬來西亞偶像女團「AMOi-AMOi」的成員（Facebook@AMOi-AMOi）

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