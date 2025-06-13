蟑螂不吃不喝會怎樣？網民實測關在密封罐一個月　有驚人發現

夏季路邊也越來越多蚊蟲出沒。一名網友分享，近期抓了一隻大蟑螂，把牠關在罐子裡，一個月不吃任何東西，依然還有活動力，讓他驚呼「蟑螂真的是地表最強生物」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。



夏季路邊也越來越多蚊蟲出沒。（AI生成圖片）

這名網友在Dcard以「真的是地表最強生物蟑螂」為題，指出近期發現一隻外表油油亮亮的大蟑螂，把牠抓起來放進罐子裡，一個月都不提供水和食物，沒想到蟑螂竟然還活著，活動力還有原本的60%，讓他相當傻眼。

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這名網友進一步說明，本來想做個實驗，看蟑螂會不會因為沒有食物來源，吃自己的腳或糞便來充飢，同時也想知道究竟蟑螂可以活多久，不過他也坦言現在不想繼續觀察，因為最近已經開始散發出異味。

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貼文一出後，多數網友都表示：

「我中學也做過這件事，關了3個月還是沒死」

「這種沒翅膀、油油亮亮的蟑螂超臭，尤其是被牠的分泌物沾到，臭到不行」

「這隻看起來好強喔」

「好想知道能活多久」

「拿膠帶把關閉的縫封起來再觀察幾天看看，好想知道可以活多久」

「再放一隻進去看會交配還是把對方吃掉」。



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