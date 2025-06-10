曱甴｜7大家電易成蟑螂居所！除微波爐、雪櫃「電視底坐」也高危

近日氣溫逐步提升、環境濕度也高，不僅令人感到悶熱難耐，也悄悄為蟑螂大軍創造了理想環境。台灣家事專家486先生提醒，梅雨季是蟑螂繁殖活躍的前哨期，如果沒有提早防範，到了夏季家中蟑螂問題恐將加劇。



一般普遍將注意力放在廚房和浴室，然而日常生活中常見的各式家電，其實也是蟑螂最容易棲身的地方之一。486先生指出，家電長時間運作，表面溫暖又容易堆積灰塵與食物碎屑，特別是微波爐、咖啡機、雪櫃後方、電視底座、電腦主機內部，皆是常見的潛藏熱點。

要避免家電成為蟑螂溫床，平時應加強清潔，使用後務必清除食物殘渣，並定期移動大型家電清掃後方積塵。建議洗碗機與洗衣機每次使用後要保持門板開啟通風，並定期清理排水孔與濾網，降低潮濕與髒污累積。

隨着環境濕度和溫度升高，蟑螂的活動也會更加頻繁。486先生提醒，及早建立「防蟑隔離線」，不僅可以守護家電，也能讓居家空間更加衛生、舒適。

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