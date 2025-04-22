曱甴｜日日嚇餐懵？4種家居蟑螂最愛　愛網購謹記「養成一習慣」

近日天氣變化多端，時而炎熱、時而下雨，吸引各種小蟲開始跑出來亂竄，最常見的包括小黑蚊、跳蚤等，還有恐怖的蟑螂。對此，日本居家清潔專家土井惠子向《39雜誌》分享，有4種住家「100％一定有蟑螂」，瞬間引起關注。



不想曱甴當你的座上客，謹記別犯以下4個毛病：（按圖了解）



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1. 家中堆滿大量紙箱

現今網購普及，拆開包裹總會留下大大小小的紙箱，因蟑螂喜歡溫暖又狹小的地方，紙箱進而成為理想棲息地，更是其中的食物來源，建議儘快整理回收。

2. 家中種植盆栽

除了溫暖又狹小的地方，蟑螂也愛潮濕環境，持續澆水的盆栽會吸引蟑螂前往產卵，也會把肥料當成食物，務必經常檢查花盆情況，或直接把真實花草換成觀賞性假盆栽。

3. 家中堆積垃圾

垃圾堆百分之百有蟑螂，因此必須養成經常倒垃圾的習慣，別以為住高樓就不會有蟑螂入侵，最好的方式就是勤打掃、避免累積垃圾，不讓家裏變成看不見地板、陰暗潮濕的情況，才能杜絕蟑螂。

4. 家中門窗經常敞開

蟑螂只需要幾毫米的縫隙，就能從外面鑽進家裏，如果習慣直接把門窗都打開，等於讓蟑螂自由進出，建議安裝紗窗並檢查是否緊閉，保持通風同時能夠防止蟑螂入侵。

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