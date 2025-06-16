Tesla 7人車版Model Y！車身大小一樣卻硬加行位　網民：狗都不坐

對於Tesla特斯拉Model Y，想必很多人都不陌生，但如果是7人座的呢？



沒錯，特斯拉Model Y提供七人座版，但目前並沒有在國內開售，近日，知名車評人「陳震同學」在美國就實際體驗了一番。

知名車評人「陳震同學」體驗了Tesla特斯拉Model Y的7人車版。（微博@陳震同學）

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7人座版的Model Y和五人座版尺寸保持一致，長寬高4797ｘ1920ｘ1624mm，軸距2890mm，勉強算是中型SUV。

由於空間有限，可以看到7人座版二三排座椅非常單薄，空間也很逼仄，很像是現在某些航空的經濟艙。

即便勉強坐到了第3排，由於座椅位置低，坐墊厚度有限，坐起來如同坐在小板凳上一樣，而且雙腳無處安放。

另外不要忘記一個事實，Model Y本身就是一台轎跑SUV，由於大溜背的存在，三排頭部空間同樣很不堪，甚至直接要頂住後擋風玻璃。

陳震將這組照片分享出來後，網友們在評論區紛紛批評，有人留言道：

這是犯了天條在受刑嗎？

狗都不坐的第3排？

腿鋸了才能坐進去。



不過也有人覺得有總比沒有好，甚至放言說：

中國有的話能賣爆。

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