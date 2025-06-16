Tesla 7人車版Model Y！車身大小一樣卻硬加行位 網民：狗都不坐
撰文：快科技
出版：更新：
對於Tesla特斯拉Model Y，想必很多人都不陌生，但如果是7人座的呢？
沒錯，特斯拉Model Y提供七人座版，但目前並沒有在國內開售，近日，知名車評人「陳震同學」在美國就實際體驗了一番。
點圖放大瀏覽：
+24
7人座版的Model Y和五人座版尺寸保持一致，長寬高4797ｘ1920ｘ1624mm，軸距2890mm，勉強算是中型SUV。
由於空間有限，可以看到7人座版二三排座椅非常單薄，空間也很逼仄，很像是現在某些航空的經濟艙。
即便勉強坐到了第3排，由於座椅位置低，坐墊厚度有限，坐起來如同坐在小板凳上一樣，而且雙腳無處安放。
另外不要忘記一個事實，Model Y本身就是一台轎跑SUV，由於大溜背的存在，三排頭部空間同樣很不堪，甚至直接要頂住後擋風玻璃。
陳震將這組照片分享出來後，網友們在評論區紛紛批評，有人留言道：
這是犯了天條在受刑嗎？
狗都不坐的第3排？
腿鋸了才能坐進去。
不過也有人覺得有總比沒有好，甚至放言說：
中國有的話能賣爆。
【延伸閱讀】Tesla Model Y「被地下吃掉」影片瘋傳 車主欲用手拉上來極無助（點圖放大瀏覽）：
+19
特朗普關稅戰害慘盟友Elon Musk？中國Tesla特斯拉員工揭銷售慘況Tesla特斯拉司機停路中心致後車無法過 鐵騎士按喇叭反被推打有片│趕載客去機場 男司機逼Tesla女讓位更強掹充電槍 下場曝光
【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】