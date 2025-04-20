特朗普關稅戰害慘盟友Elon Musk？中國Tesla特斯拉員工揭銷售慘況

美中貿易戰持續升級之際，美國總統特朗普（Donald Trump）的盟友、億萬富豪馬斯克（Elon Musk）亦受衝擊。



其執掌的特斯拉（Tesla）在大陸的光環減退，成長動能不及陸企車商比亞迪。有「特斯拉中國」的銷售人員表示，即使全週無休仍難以達成指標。

特斯拉（Tesla）在大陸的光環減退，有中國銷售人員表示即使全週無休也賣不出去。（微博影片截圖）

特斯拉（Tesla）在大陸的光環減退，有中國銷售人員表示即使全週無休也賣不出去。（微博影片截圖）

特斯拉（Tesla）在大陸的光環減退，有中國銷售人員表示即使全週無休也賣不出去。（微博影片截圖）

特斯拉（Tesla）在大陸的光環減退，有中國銷售人員表示即使全週無休也賣不出去。（微博影片截圖）

特斯拉（Tesla）在大陸的光環減退，有中國銷售人員表示即使全週無休也賣不出去。（微博影片截圖）

綜合陸媒「界面新聞」與「快科技」近日報道，美國電動車大廠特斯拉在大陸的光環日益減退，作為與顧客打交道最多的群體，大陸的特斯拉銷售人員已經感受到巨大的業績壓力。

據報道，多名特斯拉銷售人員表示，由於無法按時完成考核指標，他們已經放棄週中雙休，改為一週7天在崗：

每天早上9點工作至晚上10點，平均單日時長接近13小時。

有受訪者表示，北京地區門市考核標準是每日成交至少一輛，一個月內大致需要銷售30輛左右。但實際上，店內不少銷售人員一週賣3至4輛已經很困難。

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一位已經決意離開特斯拉的銷售人員坦言：

過去無需向用戶費力介紹產品，訂單「自動送上門」的日子已經一去不復返了。

報道引用大陸乘聯分會發布的數據指，「特斯拉中國」今年第一季批發銷量年減21.8%，成長動能遠遜於其在大陸的最大競爭對手比亞迪，後者實現的成長率達18.8%。

報道指出，隨著問界、吉利、理想、小米、小鵬等陸產車企不斷細化市場，大陸電動車的價格戰日益激烈，這些都讓特斯拉在大陸舉步維艱。

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