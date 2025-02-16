女士行過Tesla小心！上鎖時仍低炒拍攝　車主發裙底春光片遭圍攻

Tesla特斯拉「哨兵模式（Sentry Mode）可在車子處於上鎖、「停車檔（P）」的狀態時，車輛鏡頭就會保持通電狀態，並錄製車輛周圍的可疑活動。



沒想到，近日有台灣的特斯拉車主意外發現鏡頭拍下女路人的裙底風光，結果竟還將畫面上傳網絡，引發爭議。

有Tesla特斯拉車主把Sentry Mode偷拍到的女路人裙底春光影片在網上分享。（Facebook@●【爆廢公社】●）

女士小心！Sentry Mode能悄悄拍下這角度影片（點圖放大瀏覽）：

+ 2

一名網友近日在FB社團「爆廢公社」發出哨兵模式拍下畫面，只見當時一名身穿短褲裙的女子從車輛旁經過，由於太靠近車子因而觸發特斯拉的哨兵模式，結果當她走到靠近車頭的鏡頭時，裙底風光疑似也被拍下。事後車主也在影片寫下：

你為什麼買特斯拉，我：……

貼文曝光後，不少網友紛紛批評：

「這又沒什麼，其他車加裝也可以，只是耗電」

「為了看這個買電池，算了」

「好歹也把臉打馬賽克吧！本人看到不知道做何感想」

「太閒了」

「是褲裙吧，是不是在笑自己傻」

「變態噁男」

「年輕真好，這樣就滿足了」



【延伸閱讀】趕載客去機場 男司機逼Tesla女讓位更強掹充電槍 下場曝光（點圖放大瀏覽）：

+ 6

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】