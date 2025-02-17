Tesla特斯拉司機停路中心致後車無法過　鐵騎士按喇叭反被推打

16日晚上八點多，台北車站商圈發生一起行車糾紛。



一名電單車騎士控訴，一輛白色Tesla特斯拉和巴士並排在路中間，導致後面的車輛都不能過，按喇叭提醒，沒想到這舉動引發對方不滿，司機下車理論還出手推打。

台北車站商圈一輛白色Tesla和巴士並排在路中間，導致後面的車輛不能過，鐵騎士按喇叭提醒卻遭Tesla司機下車斥喝推打。（YouTube@TVBS NEWS）

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特斯拉停在車道上，黑衣司機下車表情凶狠，雙方你一言我一語。「怎樣怎樣，從頭叭到尾。」互罵後黑衣司機出手推了一下，差點就爆發糾紛。

把時間往回推，鐵騎士與特斯拉司機對罵：「並排了啊！」「我故意的啊，欠罵。」巴士停靠進站，白色特斯拉停在路中間，後面的電單車只能從車縫硬鑽過去，騎士猛按喇叭。「你停在路中間就對了，會不會開車啊？」

從路中間就開始吵，特斯拉甚至沿路蛇行，司機下車後大聲理論。「你一直叭叭ＸＸ！」「你停在路中間！」「我停在路中間，前面沒有巴士嗎？」司機認為，巴士在旁邊他才會停在路中間，不過鐵騎士出言反駁：「因為他要載客，然後他就直接在巴士旁邊並排停下來，然後就導致後面都堵住了，因為兩個車道就被兩台車佔住。」

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16日晚上八點多，在台北市中正區開封街上，這輛特斯拉是多元計程車，因為停在路中間，導致雙方發生糾紛。

事發地點就在台北車站周遭的商圈，這裡是一條單行道，當時有一輛巴士停在路邊載客，沒想到該輛多元計程車竟然直接停在路中間，讓後面的車輛完全不能前進。

當下報警後司機已經離開，最後拿著行車紀錄器到派出所報案。鐵騎士強調，推擠跟辱罵他不追究，但針對車子停在路中間會向警方檢舉，這回在單行道停下，到底是並排違規還是車子過不了，交由警方認定。

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