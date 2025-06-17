以為是美女荷官！台警搗非法賭場　噴血短裙辣妹成焦點　身份曝光

太養眼！高雄市鼓山區一處賭場今（8日）被抄，警方還開來大型巴士，把現場共30人通通載回警局作筆錄。



其中2位擁傲人上圍、配上走光邊緣短裙的超辣賭客，一度讓人誤認是該賭場請來的美女荷官。

高雄一處賭場被抄，其中2位擁傲人上圍、穿超短裙的辣妹賭客，一度讓人誤以為是美女荷官。（中天新聞網影片截圖）

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據警方表示，日前接獲情資在高雄市鼓山區龍德路上的一處已搬空沒有營業的餐廳舊址，深夜時段人車出入頻繁，細查這些人通通直奔該處的頂樓，疑有不法情事，經過一段時間埋伏蒐證後，警方聯合保安警察大隊特勤中隊展開攻堅行動。當時賭客正聚精會神下注，直到警方破門而入才驚覺事跡敗露。

該賭場的32歲林姓負責人、20歲鄭姓把風男子、24歲郭姓賭場員工，也和20多名賭客當場被逮，天九牌、押寶盒、骰子、麻將、撲克牌等賭具及現金14萬元都被查扣，警方也查出該賭場為避人耳目，不僅選在已搬遷的預約制餐廳的樓上作為掩護，還安排專車接送賭客低調進出，賭場內除了配置電動麻將桌、撲克牌、天九牌等賭具外，還特別設置高級電動按摩椅與免費酒水區供賭客使用，營造私人會所般的舒適環境。

現場還意外出現「亮點」，那就是警方在攻堅時，發現有2位身穿小背心、上圍傲人，配上走光邊緣短裙的長腿辣妹在現場，一度以為是賭場請的美女荷官，盤查身份跟細查現場狀況，發現她們原來也是賭客，當一干人等被帶上警方開來的大巴士，被載回警局偵訊時，其中一位辣妹下車時還抱著愛犬，該女子向警方表示平時從事服務業，趁放假想放鬆，又擔心愛犬獨自在家，便帶著寵物一同前往賭場。

警方在偵訊完這30人後，依涉犯《刑法》賭博罪將林姓負責人等3人移送法辦，其餘27名賭客則依《社會秩序維護法》進行裁處，但由於現場查扣的現金金額與賭場規模不成比例，警方研判可能另有籌碼轉換或帳面操作方式，將進一步追查相關資金流向與賭資往來，以釐清是否有共犯或其他非法金流網絡。

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