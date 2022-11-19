瘋傳馬尾妹「半夜着Bra Top爬山」 平日衣着與職業同樣嚇親人
撰文：聯合新聞網
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一名美女醫生去年（2021）曾上過PTT表特版，甜美臉蛋加上火辣身材引起網民熱議，被搜出是網美「綠肥兒」，日前她在IG分享夜間攀登象山的照片，「峰峰相連」的視角再度掀起關注。
綠肥兒畢業於陽明交大，目前是不分科住院醫生，IG有超過13萬人追蹤。
近日貼出她夜爬象山的一組照片，貼文寫著「粉底液太白了塗到好像鬼，就加減看吧」，照片中綠肥兒穿著灰色的Bra Top背心和高腰短褲，其中一張由側面拍攝的火辣視角照，與景色「峰峰相連」相連，引發網友暴動（點擊放大瀏覽）：
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網友大飽眼福紛紛留言「這麼美的鬼很可以」、「這個身材不科學」、「反正重點就是第四張，讚」、「雖然照片霧，綠肥還是很漂亮呀」、「這夜景很棒」、「穿拖鞋爬山也太辛苦」。
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