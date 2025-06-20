首日上班3小時被解僱！港女做樓面因1事被指不適合　怒斥：黐X線

首天上班即被「炒魷魚」，竟然是因這性格累事？有港女早前在網上大呻，指她失業多時，終於獲聘一份樓面工作，卻於首天上班僅僅3小時，店舖負責人便以「太斯文」為由，覺得她不適合工作，繼而被對方解僱。樓主自問對方要求她做的事已經盡量做好，質疑「你想我點樣純熟法？你想我三頭六臂？」，於網上掀起熱烈討論。



有網民替樓主抱不平，「其實可以再同你溝通下，如果無改善先炒都未遲，又話難請人，咁對人邊可能做（得）長」、「我情願佢話夠晒人手，都好過話太斯文」。有留言則認同「斯文」不太適合從事飲食業，「人哋唔想你難受先咁講，係服務業嘅世界，斯文嘅真正意思係慢」。



有港女獲聘樓面工作，因「太斯文」緣故，首天上班3小時即被解僱。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

「黐X線香港」，事主在threads帳號發帖，指她首天上班做樓面工作，不過只是短短3小時就被解僱，原因是「話我太斯文，唔啱做樓面」，店舖負責人更表示會將她個人資料轉交公司，推薦她擔任文員職位。

港女獲聘樓面工作 因「太斯文」上班3小時被解僱

樓主氣憤表示「我信你都有味呀，你耍我咋嘛，你估我唔知道咩？」，她自問對方要求她做的事已經盡量做好，但她只是上班3小時，質疑「你想我點樣純熟法？你想我三頭六臂？」，同時感嘆「原來而家斯文都有罪嘅」。

事主自問有做好分內事，但對突然被解僱，質疑「原來而家斯文都有罪嘅」。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

網民抱不平質疑是藉口：情願佢話夠晒人手

帖文引來部份網民替樓主感到不值，「香港人要快，炒人都要快」、「其實可以再同你溝通下，如果無改善先炒都未遲，又話難請人，咁對人邊可能做（得）長」、「東家唔打打西家！飲食業有大把工做」。有留言覺得樓主被解僱理由不合理，「我情願佢話夠晒人手，都好過話太斯文」，並安慰她「佢講咩都係搵個位落台啫，You deserve better（你值得更好）」。

斯文不宜從事飲食業？

惟有網民覺得若然為人過分斯文，確實不適宜從事飲食業，「人哋唔想你難受先咁講，係服務業嘅世界，斯文嘅真正意思係慢」、「飲食業就好似打仗咁，一埋位就要自己醒水、三頭六臂，無乜時間畀你慢慢適應，如果嗰個唔掂真係拖累晒成team冧檔，或者要不停有另一個再執你手尾，真係搞唔掂」、「真係好想返，咪返啲好靜嘅西餐或者Cafe」。

有網民覺得為人斯文不適宜從事飲食業，「係服務業嘅世界，斯文嘅真正意思係慢」。（《行運一條龍》劇照）

事主親解斯文原因：驚得罪啲客

事主其後再就事件發文補充，透露自己斯文原因，「好好對佢啲客、慢慢執枱，都係為間餐廳好」，事關她代入食客身分，「最不滿就係樓面收枱霹靂啪啦，仲有就係講嘢無嚟禮貌、粗聲粗氣大大聲咁」，質疑全間餐廳仍有10張「吉枱」，「又唔係無一張枱用到」，不明為何店舖要求她一次收走客人全部碗碟。

樓主續指，店舖招聘時列明歡迎新手樓面，「其實想我做嘢快可以直接講，我可以快快手做嘢㗎」、「我第一日返工，你要求咁多做乜春啫？」，對於突然被解僱感到不解，「我完全唔知我做錯啲咩」、「香港食肆真係無X得救㗎啦」。

（threads）