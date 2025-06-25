紅磡薄餅店曱甴穿梭外賣Pizza盒！影片瘋傳　網民：以後唔敢食了

食肆食物質素重要，環境衛生也很重要。有港男在紅磡一間外賣Pizza薄餅店，在放有一堆薄餅紙盒的架上，見到有隻生猛曱甴在紙盒間穿梭，而架子旁邊有職員正在搓麵團製作薄餅中，港男於是拍下影片公審。



有網民笑言「（曱甴）喺度出世無幾耐」、「X街，以後唔敢食了」，也有人認為「食肆+地舖冇曱甴都冇人信，就咁睇都係乾淨，走入嚟都冇計」。



樓主拍到外賣Pizza薄餅店的外賣紙盒有曱甴在爬行。（影片截圖）

樓主拍到外賣Pizza薄餅店的外賣紙盒有曱甴在爬行。（影片截圖）

樓主拍到外賣Pizza薄餅店的外賣紙盒有曱甴在爬行。（影片截圖）

有港男在Threads上發片，指早前在紅磡一間外賣薄餅店，看到令人嘔心一幕，更笑稱「我不入地獄，誰入地獄」。從影片可見，有隻十分生猛的中型曱甴，在一堆薄餅外賣紙盒上爬來爬去，而鏡頭拉遠，便見紙盒架旁邊正有職員在搓麵團製作薄餅。樓主嘲諷「曱甴pizza盒子，不過係幾好食」，因擔心食物衛生情況而在網上公審。

曱甴穿梭外賣盒 網民：以後唔敢食了

影片引來網民熱議，有人笑言「（曱甴）喺度出世無幾耐」、「紙盒係好惹曱甴」、「點解要俾我見到」、「X街，以後唔敢食了」。

外賣盒旁邊有職員在搓麵團製作薄餅。（影片截圖）

有網民認為不用大驚小怪：「食肆＋地舖冇曱甴都冇人信。」（影片截圖）

有網民認為見慣不怪：食肆＋地舖冇曱甴都冇人信

不過也有人認為不用大驚小怪，「五星酒店廚房都有，只係你唔知」、「食肆＋地舖冇曱甴都冇人信，就咁睇都係乾淨，走入嚟都冇計」、「就咁望佢哋個架係乾淨，咁大隻應該出面走入嚟，呢啲都冇計」。