冒險樂園掟彩虹｜銀幣垂直中藍圈大獎無砸界　職員竟這樣判惹爭議

【掟彩虹／擲彩虹】於冒險樂園玩「掟彩虹」，銀幣垂直正中界內，應作如何處理？有港男於網上美國冒險樂園群組發布相片，指目擊有人玩「掟彩虹」擲出震撼一幕──銀幣以90度垂直方式停在「大獎」藍圈位置。港男表示，職員起初判定為「唔中」，惟現場圍觀人士起哄，要叫經理出來，最終才判定中獎。



網民看過照片感到驚訝，大呼「高手在民間」、「抵中啦，咁都得」、「如果咁樣冒險樂園夠膽話唔中，我諗罷去都似」。不過亦有網民爭議銀幣垂直是否應該算作中獎。



「掟彩虹」是冒險樂園熱門遊戲之一。（資料圖片）

「掟彩虹」擲出「奇蹟」！有港男於6月14日（星期六）在Facebook群組「美國冒險樂園關注組」發布相片，指在冒險樂園玩「掟彩虹」時，站在旁邊的顧客擲出神奇一幕，留言「我隔籬嗰個人掉，呢個機率有幾低，最尾係計佢中藍獎」。

掟彩虹銀幣垂直90度中藍圈

「掟彩虹」面板上，有1枚銀幣以90度垂直方式停在最細的藍圈「大獎」位置。（Facebook群組「美國冒險樂園關注組」）

「掟彩虹」面板上，有1枚銀幣以90度垂直方式停在最細的藍圈「大獎」位置。（Facebook群組「美國冒險樂園關注組」）

從相片見到，「掟彩虹」的面板上，有1枚銀幣以90度垂直方式停在最細的藍圈「大獎」位置，銀幣與面板接觸面似乎沒有「砸界」。

職員最初判不中獎 1原因改判中獎

樓主補充，當時本來有7至8個顧客在玩「掟彩虹」，但都即時停手，「睇下佢中唔中」，而穿黑衣服職員起初判定沒有中獎，惟現場人士起哄後，終改判中獎，「個個都話佢冇砸界，黑色衫（職員）第1次睇話唔中，之後個個起哄，叫經理出嚟，最尾係話中」。

樓主指，穿黑衣服職員起初判定沒有中獎，惟現場起哄後，終判定中獎。（資料圖片）

網民：真心抵畀，高技術

照片引來網民熱議，「高手在民間」、「抵中啦，咁都得」、「中到應一應，今次唔使睇鏡頭」、「基本上個銀垂直都畀硬你，仲難過中到正」、「如果咁啱豎起咗都砸到黑界就真係冇天理」、「夠講成世」、「真心抵畀，高技術」。

也有網民貼出電影《少林足球》擲硬幣梗圖，當中1句「一係就公，一係就字，永冇中間架！中間嘅或然率咪零囉！」，令不少人有共鳴，「好多人都諗起呢張圖」。

有網民貼出電影《少林足球》擲硬幣梗圖。（電影《少林足球》劇照）

網民爭議銀幣垂直是否計算中獎

不過亦有網民爭議銀幣垂直是否應該計算中獎，「其實大家知唔知係唔應該計，先唔講俯視角度，銀仔企喺度揸正嘅話係唔應該計中」、「其實有權判唔中，因為有寫明點先算中」、「我試過咁，話唔計，就咁畀返個硬幣我」。隨即有網民反駁，「如果咁樣冒險樂園夠膽話唔中，我諗罷去都似」。