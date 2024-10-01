冒險樂園掟彩虹│銀仔垂直中綠圈判中獎　網民：職員怕放暗器嘅人

「掟彩虹」遊戲不時出現中獎爭議，不過也會帶來不少「奇蹟」。繼有人擲出「歷史性的一幣」90度角垂直站立的銀幣，被網上瘋傳後，早前再有女網民成為「擲彩虹界天賦型選手」，她在香港某間冒險樂園玩掟彩虹，擲出的銀仔同樣以垂直停在色塊上，且沒有砸界。她指職員見狀當下「笑到傻」，立即判她中獎，讓女網民也感到十分驚訝，在網上發相分享這歷史一刻。



帖文一出即同樣被瘋傳，引來不少網民大感驚訝，「愛回家？」、「咁都計唔中嘅話，我會嬲囉」、「打敗99.9%香港人」。有人笑言職員立即判中獎，「唔敢得罪咁識放暗器嘅人、一陣你拎個血滴子出嚟搞到血流成河就無謂啦」。



樓主擲出的銀幣90度角垂直停在彩虹的綠色格內，且沒有砸界，被職員立即判中獎。（Threads圖片）

去冒險樂園掟彩虹 擲出垂直銀仔判中獎

有港女早前在Threads上發相及影片，題為「CLS，佢計我中」。她在香港某間冒險樂園玩掟彩虹，從圖中可見，銀幣90度角垂直停在彩虹的綠色格內，且沒有砸界。樓主初時也不相信，後來見職員不停「笑到傻直接話我中」，她才相信眼前的一幕。

帖文一出再被瘋傳，不少網民大感驚訝，大讚樓主好身手「愛回家？」、「咁都計唔中嘅話，我會嬲囉」、「打敗99.9%香港人」、「千場一遇」。

亦有網民笑言職員如此快判中獎，「唔敢得罪咁識放暗器嘅人、一陣你拎個血滴子出嚟搞到血洗成河就無謂啦」、「佢驚如果咁都唔計中既話，下次你就會飛落佢度」。不過有網民不夠幸運，大呻「上次我都係咁，佢唔計我中」。

相關報道：冒險樂園掟彩虹｜女童代幣垂直中藍圈有冇獎？ 網民：放都無咁穩

有網民前往屯門時代廣場的美國冒險樂園，目睹1位貌似只有幾歲的女童擲出「歷史性的一幣」。指玩「掟彩虹」遊戲期間，1名女童成功擲出90度角垂直代幣，「屹立不倒」置於藍色圈，加上沒有「壓線」被視作中獎。相片在網上瘋傳。面對這種萬中無一的機率，該網民便想到處境劇《愛回家之開心速遞 》的劇情，讚揚女孩為「擲彩虹界天賦型選手」。



有女童於冒險樂園玩掟彩虹，代幣以垂直方式置於藍色圈圈範圍內。（FB「美國冒險樂園關注組」圖片）