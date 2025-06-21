迪士尼女子騎膊馬睇煙花！港女斥阻視線：遇到巨嬰！　網民轟自私

迪士尼樂園煙花匯演一向吸引不少粉絲入場觀看！有港女日前於網上發文，公審有女子為了看煙花，竟然「騎膊馬」到同行男伴肩膀，不滿對方稱阻礙視線，嘲諷稱「平時睇煙花，遇到小朋友騎膊馬阻礙視線真係濕濕碎」、「今晚我遇到巨嬰！」。



帖文引來許多網民狠批女子行為既缺德又危險，「唔X知醜，咁大個人同理心都無，無諗過後面啲人視線會受阻」、「嗰到多小朋友，一陣唔夠力跌落嚟（會）整到人嘛」，認為樓主應即時向職員反映，而非事後公審。



香港迪士尼樂園有女子為了觀賞煙花，「騎膊馬」至同行男伴肩膀，被網民圍轟自私。（threads圖片）

該港女在threads上傳照片，顯示她身處香港迪士尼樂園，其前方一名長髮、穿着粉藍色套裝的女士為了能以清晰角度欣賞煙花及美景，竟然以「騎膊馬」姿勢騎到同行男伴肩膀上，只見她在高處拿着手機拍攝，不過如此高度，難免會影響站在其身後的賓客視線。

迪士尼女子「騎膊馬」欣賞煙花 影響賓客視線被公審

樓主看不過眼於是拍照公審，指「平時睇煙花，遇到小朋友騎膊馬阻礙視線真係濕濕碎」、「今晚我遇到巨嬰！」。她又指相中白衣男士本來身形已經高大，再加上女方騎膊馬，不禁揶揄「成碌電燈柱咁，勁！佩服！厲害！」

網民批評女子行為自私又危險，「小朋友仲話理解到」。（迪士尼樂園圖片）

網民斥女子自私：無諗過後面啲人視線會受阻

帖文引來大部份網民批評相中女子自私，「高過座城堡」、「小朋友仲話理解到，遇到呢啲無品嘅真係多謝晒」、「唔X知醜，咁大個人同理心都無」、「自己睇得清清楚楚就OK，唔理有無阻到後面」，又指其行為危險，「嗰到多小朋友，一陣唔夠力跌落嚟（會）整到人嘛」，認為應即時向職員反映。

不過亦有網民認為問題不大，「有咩問題？」、「睇煙花唔騎膊馬不如唔好睇，應該全世界得香港人睇煙花係就咁企」。

（threads＠wailing815）